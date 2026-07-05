Portugal llega a Dallas entre aplausos, autógrafos y fotos

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La selección portuguesa viajó este sábado a Dallas, Estados Unidos en donde fue bien recibida por la afición, entre aplausos, autógrafos y fotos. Este lunes los lusos enfrentarán a España en un duelo que promete electricidad pura.

Después de varias horas de espera, los seguidores de Cristiano Ronaldo pudieron estar cerca del astro luego de que el bus que trasportaba a los dirigidos por Roberto Martínez llegara a su destino.

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Este sábado, el equipo portugués entrenó por la mañana en el Centennial Park de Toronto, Canadá y tiene planificado su última práctica previo al juego clave de octavos de final.