Portugal llega a Dallas entre aplausos, autógrafos y fotos

La selección portuguesa viajó este sábado a Dallas, Estados Unidos en donde fue bien recibida por la afición, entre aplausos, autógrafos y fotos. Este lunes los lusos enfrentarán a España en un duelo que promete electricidad pura.
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Después de varias horas de espera, los seguidores de Cristiano Ronaldo pudieron estar cerca del astro luego de que el bus que trasportaba a los dirigidos por Roberto Martínez llegara a su destino.
Este sábado, el equipo portugués entrenó por la mañana en el Centennial Park de Toronto, Canadá y tiene planificado su última práctica previo al juego clave de octavos de final.