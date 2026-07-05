Mundial 2026
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Portugal llega a Dallas entre aplausos, autógrafos y fotos

  • Con información de Agencias
04 de julio de 2026, 19:21
Portugal suma 8 goles y 4 asistencias en United 2026. Además, acumula 52 remates, 15 de esos entre los tres palos. (Foto: AFP)

Portugal suma 8 goles y 4 asistencias en United 2026. Además, acumula 52 remates, 15 de esos entre los tres palos. (Foto: AFP)

La selección portuguesa viajó este sábado a Dallas, Estados Unidos en donde fue bien recibida por la afición, entre aplausos, autógrafos y fotos. Este lunes los lusos enfrentarán a España en un duelo que promete electricidad pura.

OTRAS NOTICIAS: Autoridades piden evitar turbas en el México-Inglaterra 

Después de varias horas de espera, los seguidores de Cristiano Ronaldo pudieron estar cerca del astro luego de que el bus que trasportaba a los dirigidos por Roberto Martínez llegara a su destino.

 

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 Este sábado, el equipo portugués entrenó por la mañana en el Centennial Park de Toronto, Canadá y tiene planificado su última práctica previo al juego clave de octavos de final.

 

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