¡Se dispara! Precio del petróleo alcanza los 100 dólares por barril

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El barril de petróleo Brent alcanzó este jueves los 100 dólares ante la extensión del conflicto en Oriente Medio al mar Rojo.

Los precios del petróleo volvieron a subir este jueves. El crudo Brent, referente mundial, subió 4% hasta los 100 dólares por barril, lo que reavivó los temores de una escalada de la inflación y una desaceleración del crecimiento en todo el mundo.

Hacia la madrugada de este jueves, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre subía un 6,05%, hasta los 99,76 dólares, tras haber alcanzado brevemente los 100 dólares.

Una guerra que está lejos de terminar

Irán prometió este jueves seguir bombardeando Oriente Medio mientras Estados Unidos no detenga sus ataques, en momentos en que la guerra se extiende a nuevos frentes con la ofensiva iniciada por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques saudíes en el mar Rojo.

Las hostilidades se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región y a los mercados energéticos mundiales en un caos ante la lucha entre Teherán y Washington por el control del vital estrecho de Ormuz.

Con información de AFP