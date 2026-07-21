MEM atribuye volatilidad en combustibles a tensiones entre EE. UU. e Irán

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Cartera de Energía y Minas señala que mantiene un monitoreo permanente del mercado.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que las recientes tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúan generando incertidumbre en los mercados internacionales de hidrocarburos.

Agregó que esta situación es la que ha provocado una alta volatilidad en los precios internacionales del petróleo y de los combustibles refinados.

Según la cartera, uno de los principales factores que ha incrementado la preocupación internacional son las interrupciones y riesgos para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas más importantes para el transporte mundial de crudo.

Esta situación ha impulsado el alza de las cotizaciones internacionales y generado fuertes variaciones en los precios durante los últimos días.

El MEM recordó que Guatemala importa el 100 % de los combustibles que consume, por lo que las fluctuaciones en los mercados internacionales tienen un impacto directo en la formación de los precios internos.

Autoridades señalan que las variaciones en el precio internacional del petróleo impactan a Guatemala, que importa el 100 % de los combustibles que consume. (Foto: Archivo / Soy502)

No obstante, aclaró que el precio final también depende de otros factores, entre ellos los inventarios disponibles, los costos logísticos, los seguros marítimos, el tipo de cambio, los impuestos y los márgenes de comercialización.

De acuerdo con el comunicado, entre el 10 y el 20 de julio el precio internacional de la gasolina superior aumentó US$ 0.39 (Q 2.98) por galón, al pasar de US$ 3.10 (Q 23.74) a US$ 3.49 (Q 26.73).

En el mismo período, la gasolina regular subió de US$ 3.00 (Q 22.98) a US$ 3.35 (Q 25.66) por galón, mientras que el diésel registró el mayor incremento al pasar de US$ 3.57 (27.34) a US$ 4.10 (Q 31.40) por galón, equivalente a un alza de US$ 0.53 (Q 4.05).

El Ministerio indicó que esa tendencia también se reflejó en el mercado nacional, pues entre el 13 y el 20 de julio, el monitoreo realizado por la institución registró incrementos promedio de Q 0.50 por galón en la gasolina superior, Q 0.49 en la gasolina regular y Q 1.96 en el diésel.

Durante la mañana del 20 de julio, los precios promedio fueron de Q 39.56 para la gasolina superior, Q 38.56 para la regular y Q 39.54 para el diésel, todos en modalidad de autoservicio.

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La cartera también señaló que, posteriormente, algunas estaciones reportaron precios de hasta Q 41.09 por galón en gasolina superior, Q 40.09 en gasolina regular y Q 42.29 en diésel.

Dicho comportamiento se atribuye a las variaciones del mercado internacional y a la estructura de precios de referencia establecida en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

Asimismo, el MEM destacó que Guatemala opera bajo un esquema de libre competencia para la comercialización de combustibles, por lo que los precios responden principalmente a las condiciones internacionales de oferta y demanda, además de los costos de importación y distribución.

La institución afirmó que, por medio de la Dirección General de Hidrocarburos, mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de los mercados internacionales y del abastecimiento nacional.

Esto con el propósito de evaluar la evolución de los precios y garantizar condiciones de competencia, transparencia y suministro en el mercado de combustibles.