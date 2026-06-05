¡Por el petróleo! El FMI baja a 3.75 % la proyección de crecimiento para Guatemala

-

El aumento de los combustibles por los conflictos internacionales afectará el ritmo de la economía, obligando a buscar más inversión interna.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala recibe reconocimiento al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo 2026

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que el fuerte choque en los precios del petróleo, provocado por la guerra en Oriente Medio, moderará el crecimiento económico de Guatemala, reduciéndolo a un 3.75% para este año. Esta nueva previsión rompe el optimismo de las autoridades locales, ya que el Banco de Guatemala (Banguat) había estimado inicialmente un crecimiento más robusto del 4.1%.

A pesar de que el país arrancó con paso firme tras registrar una sólida expansión económica del 4.3% en 2025, las tensiones geopolíticas cambiaron las reglas del juego.

El aumento internacional en los hidrocarburos actúa como un impuesto invisible que encarece el transporte y las mercancías, disipando las proyecciones más optimistas de principios de año.

"El choque petrolero está cambiando lo que había comenzado como un año muy favorable. Ahora nosotros prevemos que los efectos de la guerra en Oriente Medio moderen el crecimiento hasta 3 y 3/4 por ciento este año", detalló Alex Kuliuk, jefe de la misión del FMI, durante la conferencia de prensa en la que presentó las conclusiones de la revisión periódica de las finanzas estatales conocida como Artículo IV.

“El @FMInoticias comparte con el @GuatemalaGob la expectativa de que este es un país que tiene muchas posibilidades de más crecimiento y más desarrollo. Tenemos una política fiscal que hoy es mucho más fuerte para poder conseguir ese desarrollo que queremos”, reafirmó el titular… pic.twitter.com/O7wWLbF6Af — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) June 5, 2026

Reformas urgentes

Para contrarrestar este bache externo, el organismo financiero multilateral enfatizó que la estabilidad macroeconómica ya no es suficiente si no se acompaña de cambios profundos.

La receta del FMI para reactivar el motor económico nacional incluye ampliar con urgencia la infraestructura pública, mejorar la ejecución de los ministerios y simplificar las adquisiciones del Estado mediante una nueva legislación.

Según el organismo, se debe destrabar la ley de infraestructura vial prioritaria y fomentar la participación de las empresas privadas son pasos vitales para no estancarse. Asimismo, el organismo recomendó acelerar la aprobación de una nueva ley de mercado secundario de valores para atraer capitales.

Alex Culiuc, líder de la delegación del FMI que visitó Guatemala. (Foto: DCA)

El dilema remesas

Otro de los puntos neurálgicos analizados fue la enorme dependencia del dinero que envían los migrantes, un flujo que actualmente equivale al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El FMI advirtió que el actual modelo económico guatemalteco es vulnerable y debe transformarse, promoviendo el empleo local en lugar de sostenerse en la migración, especialmente ante la incertidumbre por los cambios en las políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos.

Al respecto, el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, defendió la resiliencia de la economía nacional frente a las crisis y explicó que la inflación se mantiene bajo control en un 3.24%, una cifra que se ubica por debajo del valor central de la meta establecida.

Sin embargo, el funcionario coincidió en que el crecimiento de los envíos de dinero comenzará a estabilizarse de forma natural.

"No vemos un escenario en el cual las remesas vayan a desaparecer ni a decrecer; simplemente empezamos a ver crecimientos más moderados. Nos alejaremos de ellas cuando el país provea mejores condiciones, sueldos y trabajos, lo que implica más infraestructura", explicó González Ricci.

Directivos de Fundesa sostuvieron un encuentro con la delegación del FMI en Guatemala. (Foto: Fundesa/Soy502)

Escudo temporal

Ante el encarecimiento de la vida por el petróleo, el FMI calificó el subsidio temporal a los combustibles como una medida preferible frente a otras alternativas más dañinas.

No obstante, el organismo advirtió que estos apoyos universales son regresivos porque benefician también a quienes tienen mayor capacidad económica. Por ello, urgió a mejorar el registro social para que los futuros apoyos se dirijan exclusivamente a las familias más vulnerables del país.

Finalmente, las autoridades internacionales aplaudieron la reciente aprobación parlamentaria de la ley antilavado de dinero, normativa, según la misión del FMI, blinda la integridad del sistema bancario local y prepara a Guatemala para superar con éxito las próximas evaluaciones técnicas frente a los organismos de control financiero internacional.