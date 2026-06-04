Guatemala recibe reconocimiento al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo 2026

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El reconocimiento fue obtenido tras la emisión del nuevo billete de Q100, el cual ya circula en todo el país.

El Banco de Guatemala (Banguat) dio a conocer este miércoles 3 de junio que, Guatemala ha recibido el reconocimiento al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo de 2026, en Latinoamérica.

Esto luego de que se emitiera un nuevo billete de Q100 en conmemoración de los 80 años de fundación del Banguat.

La pieza, que combina elementos históricos con nuevas medidas de seguridad, puede utilizarse como moneda de circulación normal en todo el país, desde el pasado 25 de mayo.

✨ El reconocimiento al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo de 2026 reafirma el compromiso del Banco de Guatemala con la excelencia, la innovación y la confianza en la moneda nacional, posicionando al billete conmemorativo de Q100 como un referente regional en diseño, seguridad y… pic.twitter.com/I1FGgKst2u — Banco de Guatemala (@Banguat) June 3, 2026

Durante el evento internacional High Security Printing Latin America 2026, el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Alvaro González Ricci, recibió dicho reconocimiento.

Este galardón "reafirma el compromiso del Banco de Guatemala con la excelencia, la innovación y la confianza en la moneda nacional, posicionando al billete conmemorativo de Q100 como un referente regional en diseño, seguridad y valor histórico, y destacando la experiencia y capacidad técnica de la institución", dijo el Banguat.

El presidente de la #JuntaMonetaria y del #BancoDeGuatemala, Alvaro González Ricci, da a conocer sobre el reconocimiento recibido durante el evento internacional High Security Printing Latin America 2026 al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo de 2026 por el billete conmemorativo de… pic.twitter.com/mPPCC2W16o — Banco de Guatemala (@Banguat) June 4, 2026

Interés entre coleccionistas

González Ricci, explicó anteriormente que fueron elaborados 15 millones de billetes, equivalentes a Q1,500 millones, por lo que aseguró que existen suficientes piezas para atender la demanda de la población y de los coleccionistas interesados en conservar el ejemplar.

Destacó que, aunque muchas personas podrían guardarlo por su valor conmemorativo y numismático, una gran cantidad de estas piezas ingresará al flujo normal del efectivo en el país.

El nuevo billete de Q100 fue emitido en conmemoración de los 80 años del Banguat. (Foto: Wilder López/Soy502)

González Ricci recordó que este tipo de emisiones suelen despertar interés entre coleccionistas que buscan conservar billetes nuevos o con numeraciones especiales, no obstante, insistió en que la disponibilidad de piezas permitirá que el nuevo diseño llegue de forma amplia a la población.

El presidente del banco central señaló que el billete incorpora características inspiradas en los primeros diseños históricos de la denominación de Q100.00, combinadas con tecnología moderna para dificultar su falsificación.