¡Subió 59%! Así aumentó el precio de los combustibles en siete meses

-

El diésel es el combustible que más se ha encarecido en este año. Según registros del MEM, aumentó más de Q14 por galón.

Los precios de los combustibles en el área metropolitana acumulan incrementos de entre 45% y 59% entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2026.

La información se confirma con los registros publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), lo que además evidencia la fuerte volatilidad que ha enfrentado el mercado de los hidrocarburos durante el año.

Los datos oficiales muestran que la gasolina superior pasó de Q27.30 por galón el 1 de enero a Q39.56 el 20 de julio, un incremento de Q12.26, equivalente al 44.9%.

La gasolina regular aumentó de Q26.30 a Q38.56 por galón, es decir, Q12.26 adicionales, lo que representa un 46.6% más respecto al inicio del año.

Precios de los combustibles enero - junio 2026 de Carlos Manoel Alvarez Morales

El mayor incremento corresponde al diésel ya que ese combustible pasó de Q24.92 por galón a Q39.54, un alza de Q14.62, equivalente al 58.7%, lo que lo convierte en el derivado del petróleo con el mayor encarecimiento durante el período analizado.

Los registros del MEM reflejan una tendencia ascendente durante el primer trimestre del año, con aumentos graduales entre enero y febrero.

Sin embargo, fue a partir de la segunda quincena de marzo cuando los precios comenzaron a acelerarse de forma más pronunciada.

El 15 de marzo, la gasolina superior alcanzó Q34.92 por galón, mientras que el diésel llegó a Q35.16.

LEA MÁS: Gretexpa advierte alza en el pasaje del transporte por inacción del Gobierno

Dos semanas después, el 1 de abril, los precios marcaron uno de los primeros picos del año: la gasolina superior se ubicó en Q39.48, la regular en Q38.48 y el diésel alcanzó Q42.43 por galón.

Posteriormente, el 15 de abril el diésel continuó al alza hasta Q43.19 por galón, el precio más alto registrado durante el período analizado.

El subsidio que ya terminó

Ante ese escenario, el Congreso de la República aprobó recursos para implementar un apoyo temporal al consumo de combustibles.

Como parte de esa medida, entre el 28 de abril y el 5 de julio el Gobierno estableció precios de referencia para el área metropolitana y aplicó un subsidio de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como Q8.00 por galón para el diésel.

Al finalizar el subsidio a los combustibles el pasado 5 de julio, los precios retomaron una tendencia al alza y se acercan nuevamente a los niveles registrados en abril. (Foto: Archivo / Soy502)

Durante la vigencia del programa se observó una reducción progresiva en los precios de referencia publicados por el MEM.

El 1 de mayo la gasolina superior se ubicó en Q36.76 por galón y el diésel en Q34.32; para el 1 de julio, último reporte antes de finalizar el subsidio, los precios habían descendido hasta Q32.09 para la gasolina superior, Q31.09 para la regular y Q27.29 para el diésel.

No obstante, una vez concluido el apoyo estatal el 5 de julio, los precios retomaron rápidamente una trayectoria ascendente.

Para el 20 de julio, la gasolina superior alcanzó Q39.56 por galón, la regular Q38.56 y el diésel Q39.54.