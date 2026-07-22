¿Habrá nuevo subsidio para reducir el precio de los combustibles en Guatemala?

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El Gobierno analiza la posibilidad de otorgar un nuevo apoyo económico para mitigar el alza de los combustibles.

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El Organismo Ejecutivo aún no ha elaborado ni enviado al Congreso de la República una iniciativa de ley para aprobar un nuevo subsidio a los combustibles.

Esto, a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció este martes 21 de julio, que el Gobierno analizaría la posibilidad de otorgar un apoyo económico para mitigar el impacto del incremento en los precios.

Ante consultas sobre el avance de esa medida, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó que, por el momento, no existe una decisión oficial ni se ha remitido algún proyecto de ley al Legislativo.

"Al momento no se ha enviado alguna nueva iniciativa de ley al Congreso relacionada con ese tema ni existe una decisión oficial en los términos que consulta", respondió la Secretaría.

Las tensiones en Medio Oriente impactan el mercado internacional de combustibles. El MEM mantiene un monitoreo permanente y, por coordinación presidencial, se evaluará un posible apoyo económico para beneficiar a la población. De ser viable, será presentado al Congreso. pic.twitter.com/p22dT7DXkp — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 21, 2026

La entidad añadió que las instituciones competentes mantienen una coordinación permanente para evaluar la situación y que, de adoptarse alguna medida, esta "será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales".

Asimismo, indicó que la prioridad del Gobierno es proteger la economía de los hogares guatemaltecos sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La postura de la SCSP se produce un día después de que el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios, informara que, por instrucción del presidente Bernardo Arévalo, se analizaría la posibilidad de un nuevo subsidio.

El funcionario precisó que el mandatario ordenó que los ministros involucrados sostuvieran reuniones para evaluar la posibilidad de implementar un nuevo apoyo económico para los consumidores de combustibles.

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Según explicó el funcionario, el análisis surge a raíz del incremento en los precios internacionales del petróleo provocado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los riesgos para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita hasta el 25% del petróleo que se produce a nivel mundial.

El ministro indicó que el propósito del eventual apoyo económico sería amortiguar el impacto de esos incrementos en el bolsillo de la población y precisó que, si el análisis concluye que la medida es viable, el Ejecutivo deberá presentar una iniciativa de ley al Congreso.

El último programa de subsidio a los combustibles fue aprobado con una asignación de Q2 mil millones y la medida contemplaba una vigencia de tres meses. Sin embargo, los recursos disponibles permitieron su aplicación durante aproximadamente dos meses y medio.

Durante ese período, el apoyo consistió en Q5.00 por galón para las gasolinas regular y superior, así como Q8.00 por galón para el diésel.