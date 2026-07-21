Gretexpa advierte alza en el pasaje del transporte por inacción del Gobierno

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Transportistas solicitan al Ejecutivo implementar acciones urgentes para mitigar el impacto del incremento del diésel y evitar que el costo sea trasladado a los usuarios.

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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) advirtió que, si el Gobierno no adopta medidas para contener el impacto del incremento en el precio de los combustibles, las tarifas del transporte extraurbano podrían aumentar entre un 15 % y un 20 % en aproximadamente dos semanas.

Durante una conferencia de prensa el presidente de Gretexpa Carlos Vides, aseguró que el sector ya no puede seguir absorbiendo el incremento en el costo del diésel.

Por esta razón hizo un llamado urgente al Organismo Ejecutivo para implementar acciones preventivas que eviten trasladar el impacto económico a los usuarios.

Según Vides, el aumento en los combustibles responde a la reanudación del conflicto armado en Medio Oriente, situación que ha elevado el precio internacional del petróleo y, en consecuencia, el costo del diésel y las gasolinas que Guatemala importa en su totalidad.

El dirigente explicó que el temor de los mercados internacionales a un eventual desabastecimiento ha provocado incrementos inmediatos en los precios de los combustibles en el país, lo que afecta de manera directa al transporte y a múltiples actividades económicas.

Los Transportistas estiman que el aumento de las tarifas sería de entre un 15 % y un 20 % en las próximas dos semanas. (Foto: Archivo / Soy502)

Ante este escenario, la gremial presentó una serie de peticiones dirigidas al Ejecutivo y al Congreso con el objetivo de reducir el impacto del alza en los combustibles y evitar una escalada en el costo del transporte y de los productos básicos.

La primera solicitud consiste en que los organismos Ejecutivo y el Legislativo trabajen de forma coordinada para implementar medidas preventivas y no reactivas.

Recordó que durante el inicio del conflicto el subsidio a los combustibles fue aprobado varias semanas después del incremento en los precios.

Asimismo, exigieron una mayor vigilancia sobre el comportamiento de los precios en las estaciones de servicio para evitar prácticas especulativas.

En ese sentido, pidieron que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) supervise y sancione a las gasolineras que incrementen los precios por encima de lo que justifique el mercado internacional.

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Como tercer punto, Gretexpa propuso la instalación de una mesa técnica energética integrada por representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y el sector transporte.

El objetivo sería monitorear semanalmente la evolución de los precios de los combustibles y definir medidas que posteriormente puedan ser trasladadas al Congreso para su aprobación y ejecución.

Finalmente, la gremial solicitó la implementación de un plan nacional de ahorro energético que contemple horarios escalonados, rutas más eficientes y acciones que favorezcan la circulación del transporte colectivo y del transporte pesado para disminuir el consumo de diésel.

Vides sostuvo que el diésel es el combustible que mueve buena parte de la actividad económica del país, desde el transporte de pasajeros y carga hasta la agricultura, la industria, la distribución de medicinas y la generación eléctrica.

Explicó que el incremento en el precio del combustible no solo afecta a las empresas transportistas, sino que repercute en toda la cadena productiva.

La Gremial pide la creación de una mesa técnica energética, mayor fiscalización de los precios de los combustibles y un plan de ahorro para enfrentar el encarecimiento del diésel. (Foto: Archivo / Soy502)

Detalló que, en el transporte de carga, cada quetzal adicional en el precio del diésel representa entre Q 600 y Q 1,000 más en costos mensuales por camión, situación que reduce la rentabilidad de los viajes y encarece los fletes.

En el caso del transporte extraurbano, indicó que las empresas han absorbido los aumentos durante las últimas semanas, pero advirtió que esa situación ya no es sostenible.

"Trabajar con diésel a más de Q 42 por galón es trabajar a pérdida", afirmó.

Subiría el pasaje

Consultado sobre un eventual ajuste tarifario, Vides explicó que actualmente el precio del diésel volvió a niveles similares a los registrados el 27 de abril, antes de la implementación del subsidio gubernamental.

En ese contexto, señaló que el sector analiza un incremento que oscilaría entre el 15 % y el 20 % sobre la tarifa vigente.

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No obstante, indicó que antes de aplicar cualquier ajuste otorgarán un margen para sostener reuniones con autoridades de la Dirección General de Transportes, el Viceministerio de Transportes y otros funcionarios responsables del sector.

"Calculamos que en aproximadamente dos semanas esto tendría que entrar en vigencia", indicó.

El presidente de Gretexpa insistió en que el sector no busca paralizar el servicio, sino mantener la operación en condiciones económicamente viables.

Sin embargo, advirtió que, de no adoptarse medidas, el aumento en el costo del diésel terminará reflejándose en los pasajes, el transporte de mercancías y el precio de los alimentos.

"La comida será más cara, el transporte será más caro y eso terminará afectando el poder adquisitivo de las familias guatemaltecas", concluyó.