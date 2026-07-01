Presupuesto 2027: el gobierno fija techo en Q181,563 millones

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El Ejecutivo apuesta por una fuerte expansión institucional con eje en la infraestructura y la seguridad, apalancado en proyecciones de estabilidad económica y un combate frontal a la defraudación fiscal.

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El presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, junto al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, anunciaron formalmente la fijación del techo presupuestario indicativo para el ejercicio fiscal 2027 en un monto preliminar de 181,563.2 millones de quetzales.

Si bien esta cifra representa un 16.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) —un peso similar al del gasto de 2026—, en términos nominales el techo representa un incremento del 7.5 % (Q12,796 millones más) en comparación con el presupuesto total vigente de este año, fijado en Q168,767.3 millones.

El plan fiscal se fundamenta sobre un escenario de crecimiento de la economía nacional del 4.1 % estimado para el cierre de 2026 y un 4.0 % proyectado como escenario medio para 2027, respaldado por un entorno macroeconómico cuya inflación interanual se sitúa en el 1.7 % según el reporte técnico del Fondo Monetario Internacional, explico Menkos.

El techo presupuestario preliminar para 2027 asciende a Q.181 mil 563.2 millones, explicó el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig (@jmenkos), durante la conferencia de prensa #LaRonda. pic.twitter.com/aSr8Rk1ZHX — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 1, 2026

Apuesta social

Al desglosar la distribución institucional de los recursos para el próximo año fiscal, el ministro Menkos detalló prioridades claras en el desarrollo social, la seguridad civil y el fortalecimiento de la infraestructura pública.

Según la exposición del funcionario, el Ministerio de Educación se consolida históricamente como la cartera con mayor asignación al alcanzar los 27 mil 898.0 millones de quetzales, seguido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con un techo de 18,615.5 millones de quetzales.

Por su parte, la seguridad interna y los programas de asistencia directa también reciben incrementos sustanciales en sus techos indicativos, asignando el jefe de la cartera de Finanzas un monto de 10,490.0 millones de quetzales al Ministerio de Gobernación, 6,374.7 millones al Ministerio de la Defensa Nacional y 5,500.0 millones de quetzales al Ministerio de Desarrollo Social para apuntalar las redes de protección en el ámbito rural.

A este diseño de prioridades sectoriales, el ministro de Finanzas Públicas sumó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con una asignación de 9,668.6 millones de quetzales, que se complementará con fondos específicos para sostener la obra pública y la conectividad vial.

"Los presupuestos del estado No le pertenecen al gobierno, le pertenecen a la nación, le pertenecen al pueblo. Porque un gobierno decente no solo combate la corrupción, también administra con eficiencia, planifica con visión y transforma los recursos públicos en oportunidades para la gente. Es así como avanzamos y transformamos Guatemala", dijo respecto a la distribución de los fondos el presidente Bernardo Arévalo de León.

Distribución preliminar del gasto por entidades clave (2027) Entidad / Ministerio Techo presupuestario 2027 (en millones de Q) Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Q68,340.2 Ministerio de Educación (Mineduc) Q27,898.0 Servicios de la Deuda Pública Q22,000.0 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Q18,615.5 Ministerio de Gobernación (Mingob) Q10,490.0 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) Q9,668.6 Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) Q6,374.7 Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Q5,500.0 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q2,615.9 Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) Q2,637.5 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Q2,398.9 Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) Q1,375.0 Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) Q1,200.8 Ministerio de Economía (Mineco) Q992.8 Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) Q595.0 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Q404.2 Presidencia de la República Q268.5 Ministerio de Energía y Minas (MEM) Q187.5

Fuente: Minfin

Fondos especiales

En materia de reactivación económica, el ministro Menkos expuso un paquete de inversiones extraordinarias prioritarias por un total de 19,122.4 millones de quetzales, equivalentes a 1.8 % del PIB, destinadas a transformar la competitividad del país.

Entre estas intervenciones, el funcionario destacó el proyecto de modernización de Puerto Quetzal en su segunda fase de ampliación con una asignación específica de 4,800.00 millones de quetzales, y el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios por 3,517.6 millones.

Asimismo, el encargado de las finanzas públicas contempló 1,200.0 millones de quetzales para el Fondo para la Primera Vivienda, 600.0 millones para la modernización del Sistema Metropolitano de Transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías, y 250.0 millones de quetzales destinados al Fondo de Innovación Tecnológica, sumándose 8,754.9 millones vinculados directamente a las metas presidenciales.

"Yo tengo un problema con lo que la gente cree que es inversión, pero digamos que en el término contable de inversión pública que es la construcción del centro de salud, del camino rural, de la carretera, este año 2026 el presupuesto destina de cada quetzal 23 centavos, no 5 sino 23", dijo Menkos.

Sintoniza #LaRondaGT y conoce sobre los temas de interés nacional y el impacto de las finanzas públicas en el desarrollo y bienestar de la población. ‍ https://t.co/j39ETPBq4G — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) July 1, 2026

Sostén tributario

El financiamiento de este techo presupuestario, según especificó el ministro de Finanzas, recae en los ingresos tributarios, los cuales representan el 72.5 % del presupuesto total con un estimado de 131,635.9 millones de quetzales para 2027, lo que equivale a una carga tributaria que se ubicará en el 12.1 % del PIB.

A partir de esa recaudación, el funcionario explicó que el déficit fiscal —es decir, la diferencia negativa entre los ingresos que percibe el Estado y los gastos que debe cubrir— ascenderá a 40,421.9 millones de quetzales.

Para financiar esta brecha, el jefe de la cartera del Tesoro detalló que se recurrirá a un financiamiento externo de 576.1 millones de quetzales, combinado con un financiamiento interno —principalmente a través de Bonos del Tesoro— por 33,670.2 millones de quetzales. El monto restante para cerrar la brecha presupuestaria se cubrirá mediante el uso de saldos de caja y bancos del Estado por 6,175.6 millones de quetzales.

La estrategia de la cartera dirigida por el ministro descarta por completo la creación de nuevos impuestos o el incremento de las tasas impositivas vigentes, apostando en su lugar al fortalecimiento de la administración tributaria y al incremento de la productividad de los gravámenes existentes mediante la fiscalización del comercio internacional y el combate al contrabando.