El protocolo del MEM para denunciar posibles fallas relacionadas con gasolina E10

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El MEM explicó el protocolo definido en caso surjan quejas o denuncias relacionadas con el uso de la E10.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, la autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informaron cómo funciona el protocolo en caso de quejas o denuncias por el uso de E10.

"Tanto nosotros como la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) somos capaces de responder ante una queja o denuncia", explicó Erwin Barrios, titular del MEM.

El protocolo que se hará cargo del tema del E10 es el vigente, el cual tiene más de 25 años de ser utilizado para atender quejas o denuncias.

El ministro Erwin Barrios lidera la conferencia de prensa para dar a conocer las medidas para la implementación del E10. (Foto: SCSPR/Soy502)

Por ejemplo, si se quiere hacer una denuncia en línea, se debe ingresar al portal oficial de la DIACO o directamente al formulario web de quejas para llenar la alerta digital. Si la denuncia es por la vía telefónica, se puede hacer en el 1544.

Es necesario contar con el Código Único de Identidad (CUI) o pasaporte, así como la factura de la compra efectuada, entre otros datos.

Ya hay denuncias

Barrios destacó que ya hay denuncias por el uso de la mezcla de etanol pese a que no se ha despachado una gota del E10 por el momento.

El funcionario no descartó intereses detrás de las denuncias al respecto. "Entendemos que hay personas que tienen interés de hacer política, estamos en tiempos prácticamente electorales y todo lo que hacen es para posicionarse", especificó.

"Es tanta la situación y el miedo que se ha metido que la gente ya empieza a sentir que su carro falla por una gasolina que no ha llegado", expresó y dijo que habrá falsos llamados y denuncias e incluso, sentimientos.

Incluso, aseguró que están atentos a atender la cadena de suministro, esto implica desde el origen, es decir, desde el barco hasta la bomba que proporciona el combustible a los vehículos.