Recursos del Metro previsto para la ciudad, se usan en estudios para conectar puertos

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Fegua ejecuta los estudios del proyecto ferroviario con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

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Los recursos previstos para el proyecto del Metro en el área metropolitana continúan sin avances concretos, mientras que los fondos ejecutados hasta el momento se han orientado al proyecto ferroviario que busca conectar Puerto Quetzal con Puerto Santo Tomás de Castilla.

Durante una citación en el Congreso, la directora técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas (Minfin), Lucrecia Martínez, explicó que en el Presupuesto General 2025 se contempló una previsión de Q1,200 millones para actividades de preinversión e inversión del circuito metropolitano del Metro. Sin embargo, estos recursos no fueron utilizados y permanecieron como disponibilidades sin ejecución.

El ministro de la Defensa Nacional y el Embajador de Estados Unidos en Guatemala mientras intercabian las cartas de oferta y aceptación del proyecto. (Foto: Archivo/Soy502)

"Del 2025, en el artículo 136 del decreto 36-2024, quedó una previsión de 1.200 millones para el desarrollo de las actividades de preinversión y de inversión para el circuito metropolitano del Metro. De estos 1.200 millones no se ejecutó nada", detalló.

Para 2026, el Congreso aprobó una nueva previsión de Q600 millones con la modificación al artículo 136, que incluye "modernización del sistema metropolitano de transporte y modernización de puertos, aeropuertos y ferrovías", según Martínez.

Hasta la fecha, se han ejecutado Q78 millones de estos recursos, los cuales fueron destinados a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para desarrollar estudios del diseño de una estación logística multimodal y la conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla, trabajo que se realiza en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Por su parte, el diputado José Chic señaló la falta de claridad sobre el proyecto del Metro urbano que fue presentado como una de las principales promesas del actual gobierno. También mencionó los costos adicionales de infraestructura vial necesaria para su implementación, como el Puente Belice 2 y otros pasos a desnivel.

"Es positivo para el país que tengamos un tren de puerto a puerto, pero seguiremos con todo el problema urbano de transporte", concluyó.