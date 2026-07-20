Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Los lujos de Tinny Queens, el hombre asesinado en San Miguel Dueñas

  • Por Reychel Méndez
20 de julio de 2026, 17:05
El hombre perdió la vida el pasado domingo 18 de julio, luego de ser emboscado en la entrada de San Miguel Dueñas por sujetos desconocidos. (Foto: Redes Sociales)

El hombre perdió la vida el pasado domingo 18 de julio, luego de ser emboscado en la entrada de San Miguel Dueñas por sujetos desconocidos. (Foto: Redes Sociales)

Hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes de un picop, les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones. Entre las víctimas se encontraba "Tinny Queens".

OTRAS NOTICIAS: Horas antes: así captaron a víctimas de ataque armado en San Miguel Dueñas (video)

Christian Alexander López Pérez, de 34 años, alias "Tinny Queens" o "Tiny Boy" fue una de las víctimas localizadas sin vida durante la noche del pasado 18 de julio, luego de un ataque armado en la entrada de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

En redes sociales, dejaba ver una vida llena de lujos y adquisiciones costosas como vehículos, ropa de marca y accesorios en joyas.  Además, compartía fotografías y videos de su estilo de vida y con sus seres más allegados.

@tinyboy3139

♬ sonido original - elbajarutas

Un video se viralizó tras el fallecimiento de "Tinny Queenns", ya que las imágenes documentaron que tanto él como otras dos personas portaban armas de fuego de grueso calibre.

Sobre la noche del ataque

Hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes del picop en el que se movilizaba Tinny Queens, les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones.

Durante el ataque, una segunda persona falleció y una más resultó gravemente herida.

Momentos antes del ataque, una de las camionetas señaladas ya aguardaba la llegada del picop y permanecía estacionada a un costado de la ruta.

@tinyboy3139

♬ sonido original -

@tinyboy3139

♬ sonido original - user44425522480

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar