Los lujos de Tinny Queens, el hombre asesinado en San Miguel Dueñas

Hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes de un picop, les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones. Entre las víctimas se encontraba "Tinny Queens".
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Christian Alexander López Pérez, de 34 años, alias "Tinny Queens" o "Tiny Boy" fue una de las víctimas localizadas sin vida durante la noche del pasado 18 de julio, luego de un ataque armado en la entrada de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.
En redes sociales, dejaba ver una vida llena de lujos y adquisiciones costosas como vehículos, ropa de marca y accesorios en joyas. Además, compartía fotografías y videos de su estilo de vida y con sus seres más allegados.
Un video se viralizó tras el fallecimiento de "Tinny Queenns", ya que las imágenes documentaron que tanto él como otras dos personas portaban armas de fuego de grueso calibre.
Sobre la noche del ataque
Hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes del picop en el que se movilizaba Tinny Queens, les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones.
Durante el ataque, una segunda persona falleció y una más resultó gravemente herida.
Momentos antes del ataque, una de las camionetas señaladas ya aguardaba la llegada del picop y permanecía estacionada a un costado de la ruta.