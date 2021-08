Rafael Curruchiche tiene investigación en curso por acusaciones de favorecer a Jimmy Morales

Consuelo Porras nombró como jefe de la FECI al fiscal Rafael Curruchiche, que fue denunciado en 2019 por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por anomalías en resolución que favoreció al expresidente Jimmy Morales.

EN CONTEXTO: Consuelo Porras nombra a Rafael Curruchiche como jefe de la FECI

La Fiscalía de Asuntos Internos del MP, que se encarga de investigar posibles acciones delictivas de los trabajadores de la institución, tiene abierta una investigación en contra de José Rafael Curruchiche Cucul, quien acaba de ser nombrado como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

El MP confirmó que la denuncia interpuesta por la jueza Erika Aifán se encuentra en estado de investigación.

La denuncia

El 24 de junio de 2019 la jueza Erika Aifán certificó lo conducente en contra de Curruchiche por su actuar en una audiencia del caso relacionado al financiamiento electoral no registrado del partido político FCN-Nación, agrupación que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en 2015.

El informe en el cual consta la denuncia, fue recibido por la fiscal general Consuelo Porras el 9 de agosto de 2019 y se trasladó a la Fiscalía de Asuntos Internos, que aún tiene en investigación el caso.

La jueza le hizo saber a la jefa del MP, que el fiscal Curruchiche en una audiencia del 10 de junio de ese año, evidenció "nuevamente la falta de responsabilidad y objetividad".

En ese momento se pidió que se analizara si pudiera existir negligencia en el actuar del fiscal Curruchiche.

La jueza Erika Aifán denunció al fiscal Rafael Curruchiche.

La resolución que favoreció a Jimmy Morales y a FCN

La jueza en la audiencia pública del 10 de junio de 2019 llamó la atención del fiscal en al menos tres ocasiones por no estar preparado para hacer el pronunciamiento que correspondía.

En esa diligencia se discutían los efectos de la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para casos de Mayor Riesgo, que revocó la aprobación de los convenios de colaboración eficaz de Paulina Paiz Riera y Novaservicios, a través de su representante legal Olga Vitalia Méndez López.

El fiscal indicó en esa audiencia que estaba de acuerdo con que se revocaron los convenios de colaboración. Sin embargo, la juzgadora le llamó la atención indicándole que lo que procedía era que hiciera la petición respecto de los efectos que causaba en el caso que ya no existieran dichos convenios.

En esa audiencia, la jueza revocó el convenio que se firmó como Paulina Paiz, debido a que la hora que se consignó en el documento legal no correspondía al momento en que se realizó. Y en el caso de Novaservicios, la Sala de Apelaciones indicó que no se podía aceptar porque la Ley contra la Delincuencia Organizada no permite realizar acuerdos con personas jurídicas. Al caerse los convenios de colaboración, quedó sin efecto buena parte de la investigación.