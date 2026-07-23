"The Rasmus confirma su "Weirdo tour" en Guatemala

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Tras sus fechas en Centroamérica, "The Rasmus" anunció su fecha oficial para su presentación en Guatemala.

Con un emotivo mensaje la agrupación emocionó al informar que pronto estará con sus fans guatemaltecos.

"Guatemala ¡tenemos el anuncio de un nuevo concierto para ustedes!", expresaron.

En su post también revelaron la fecha de su concierto: "el 14 de octubre nos presentaremos en el Parque de la Industria".

¿Cuándo puedes obtener las entradas para el "Weirdo Tour" de "The Rasmus"?

Las entradas estarán a la venta el lunes 27 de julio a las 10:00 a. m.

A través de la productora "2 mundos" se dará todos los detalles del evento.

The Rasmus ¿Quienes son?

Se trata de una banda finlandesa de rock gótico que surgió en la ciudad de Helsinki en 1994. Los miembros originales son Lauri Ylönen (vocalista y compositor), Pauli Rantasalmi (guitarra) quien se fue en 2022, Eero Heinonen (bajo) y Jarno Lahti (batería), quien se fue en 1995. Aki Hakala y Emilia Suhonen ingresaron después.

Se hicieron populares por "In the shadows" en América y su video se popularizo en el canal de música MTV, logrando vender más de 5 millones de discos en los 2000. En 2022 representaron a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema Jezebel.

Su "Weirdo Tour" presenta su álbum de estudio número 11, que incluye shows en ciudades de Centroamérica, Sudamérica y Europa.

¿Cuándo es el concierto de The Rasmus en Guatemala?

La cita es el miércoles 14 de octubre en el Parque de la Industria a las 9:00 p. m.

¿Cuándo venden las entradas para el "Weirdo Tour" de The Rasmus en Guatemala?

La preventa BAC es del 24 al 26 de julio a las 12:00 p. m. Descuento exclusivo del 15% con tarjetas BAC.

La venta general Inicia el 27 de julio a las 10:00 a. m. estarán disponibles en eticket.gt Ingresa aquí.

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