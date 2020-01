Creada oficialmente en diciembre pasado por Donald Trump, la Fuerza Espacial de Estados Unidos presentó este fin de semana el uniforme que estos militares utilizarán en sus diferentes misiones. Usaron su cuenta de Twitter con este propósito, pero la reacción no fue la esperada.

Su diseño, pese a que es un tradicional estampado de camuflaje para bosque (con insignias espaciales en el brazo y pecho) desató las burlas en usuarios de este país debido a que, debido a su nombre, se esperaba algo más llamativo, muy parecido a las películas. Entonces, ante la "decepción", los usuarios compartieron sus diseños propios.

Las críticas, acompañadas de imágenes llamativas de uniformes "espaciales", indicaban que quienes diseñaron los trajes jamás habían visto el espacio y no existían, en el uniforme, imágenes alusivas a lo que debería ser un uniforme que será usado en "misiones espaciales". Uno señalaba que el traje será usado en la "jungla espacial". Aquí algunas propuestas (burlas) al uniforme:

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm — JRehling (@JRehling) January 18, 2020

Poco después, en la misma cuenta de Twitter se compartió una justificación por el diseño.