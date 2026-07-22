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Rebasó a gran velocidad en el asfalto mojado y terminó accidentado (video)

  • Por Reychel Méndez
21 de julio de 2026, 19:54
El accidente quedó captado por una cámara de seguridad. (Foto ilustrativa: iStock)

El accidente quedó captado por una cámara de seguridad. (Foto ilustrativa: iStock)

Una cámara de seguridad que se encontraba en el lugar del percance, captó cómo se accidentó el motorista.

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Durante la tarde del pasado lunes 20 de julio, un accidente quedó captado en una cámara de seguridad en la carretera que conduce a Retalhuleu.

El percance vial sucedió debido a que un motorista derrapó cuando transitaba sobre el asfalto mojado a gran velocidad.

En el video se muestra que un picop se disponía a incorporarse sobre esta vía cuando el motociclista apareció.

Las imágenes muestran que el motorista intenta frenar y pierde el control del vehículo, derrapando y colisionando contra el automóvil.

Otros conductores y personas que se encontraban en el lugar, se acercaron rápidamente para verificar el estado del motorista.

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