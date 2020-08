Rediseñarán paso peatonal de puente Brooklyn con madera de Petén

El Instituto Van Alen, con sede en Brooklyn, y el Ayuntamiento de Nueva York revelaron a los dos ganadores de "Reimagining Brooklyn Bridge" (Reimaginando el puente de Brooklyn), un concurso internacional para rediseñar el paso peatonal del icónico puente.

Una de las propuesta ganadora fue "Brooklyn Bridge Forest" (El bosque del puente de Brooklyn). Este proyecto usará madera de la Asociación de Comunidades Forestales en Petén, Guatemala.

La histórica pasarela de madera del puente se ampliará con tablones de origen sostenible de una comunidad de bosque en Guatemala, que protege una selva tropical de 200 mil acres.

Además del uso de la madera, proveniente de recursos éticos y manejados por las comunidades guatemaltecas, este proyecto desea hacer dos micro bosques en cada extremo del puente, con plantas y árboles nativos de Nueva York.

En la creación de esta propuesta participaron arquitectos, diseñadores, ecologistas, conservacionistas y silvicultores (gestores de bosques), de Pilot Projects Design Collective, Cities4Forests, Wildlife Conservation Society y Grimshaw and Silman, de New York, Estados Unidos y Montreal, Canadá, para conectar a la Gran Manzana con el bosque de Guatemala, a través del apoyo a las concesiones.

El otro ganador de la competencia, Do Look Down, es una especie de urbanista en la moda de la pasarela/plataforma de observación con fondo de vidrio que coloca una superficie de vidrio sobre las vigas del puente, lo que permite a los visitantes mirar directamente debajo de ellas.

La calzada inferior del puente se convertirá en un espacio público bullicioso y dinámico para peatones y ciclistas. Los adoquines cinéticos que generan energía a través de los pasos de quienes atraviesan el puente ayudarán a alimentar las pantallas LED y los sistemas de proyección instalados alrededor del puente.

En total, "Reimagining Brooklyn Bridge" recibió más de 200 presentaciones de diseño de equipos e individuos provenientes de 37 países. Los ganadores fueron seleccionados a través de un proceso que consideró tanto los puntajes del jurado de la competencia como los recuentos de un período de votación pública en línea realizado a finales de julio.

*Con información de archpaper

