¿Futuros futbolistas? Registran a más de 30 niños con el nombre Zlatan

El exfutbolista Zlatan Ibrahimovic ha sido admirado por algunos padres de familia que han decidido colocarle ese nombre a sus hijos.
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El Registro Nacional de las Personas (Renap) brindó un dato con respecto a un nombre curioso con el que padres de familia han inscrito a sus hijos.
Se trata del nombre Zlatan, así como el del exfutbolista sueco, siendo un total de 37 personas las que se encuentran identificados de esta manera.
Además, la institución indicó que, existe una persona en el país con el nombre Zlatan Ibrahimovic, idéntico al del exdelantero de equipos como: Milan, Manchester United, PSG, Barcelona, entre otros.
La pasión por el fútbol en Guatemala ha provocado que algunos padres deseen colocarle nombres de estrellas del deporte a sus hijos.