Registran un nuevo temblor durante esta tarde de jueves

El temblor sucedió esta tarde y el epicentro ocurrió en las costas del Pacífico.
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Durante la tarde de este 23 de julio, se reportó un nuevo sismo en el océano Pacífico.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el temblor registrado durante esta tarde tuvo una magnitud de 4.4 y que sucedió a las 16:39 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 2.62 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.