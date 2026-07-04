Fallece tras ataque armado luego de visitar a su novia

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Fernando Miguel Romero Sazo, de 20 años, falleció tras un ataque armado directo mientras regresaba a su vivienda después de visitar a su pareja.

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Fernando Miguel Romero Sazo, de 20 años fue víctima de un ataque armado por dos hombres desconocidos cuando se dirigía a su vivienda luego de visitar a su novia.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a Romero Sazo en estado delicado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del municipio, donde horas después, se confirmó su fallecimiento.

Fernando falleció horas después de ser trasladado a un centro asistencial. (Foto: Manuel Peralta/colaborado)

El hecho ocurrió cuando la víctima se detuvo para incorporarse a la Ruta al Pacífico, al final de la 4ta avenida, frente al Salón Polideportivo, en la zona 1 de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a la víctima al del IGSS de la localidad. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)

De acuerdo con testigos, los responsables llevaban cascos y alcanzaron a la víctima cuando se dirigía a su vivienda y tras dispararle, huyeron del lugar.

Familiares indicaron que Fernando había visitado a su novia en la colonia 8 de Febrero y laboraba en un ingenio. También señalaron que anteriormente trabajó como agente de seguridad privada.

Las autoridades descartan que el ataque fue por robo pues en el lugar permanecían todas las pertenencias de la víctima. (Foto: Manuel Peralta/colaborador)

Hipótesis

Según la información preliminar se trató de un ataque directo contra la víctima. Además, las autoridades informaron que el joven conservaba todas sus pertenencias incluyendo su motocicleta.

Según sus familiares, la motocicleta es reciente y el viernes le habían entregado las placas de circulación.