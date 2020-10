César Montes inició un diario donde narró cómo esquivó su captura

Antes de ser capturado en México, el exguerrillero César Montes escribió "Relatos con la Mochila al Hombro" donde contó cómo se escabulló de las fuerzas de seguridad

César Montes es acusado de participar en el asesinato de tres elementos del Ejército en El Estor, Izabal, el pasado 3 de septiembre. Antes de ser aprehendido en México, el excombatiente inició una especie de diario donde contó cómo se escabulló de las fuerzas de seguridad.

Montes inició "Relatos con la Mochila al Hombro" el 19 de septiembre, pese a que la orden de captura se confirmó hasta el 4 de diciembre. En un inició Montes, justifica su persecución. Asegura que el Ejército ataca a la población campesina, pero no al narcotráfico ni a los ganaderos.

Según Montes, en su primer día de viaje para huir de su captura. Llegó a un pueblo cercano (no dice cual), pero sí menciona que era esperado por tres colaboradores "firme y leales". Le llevaron toallas, jabón, rasuradoras, cervezas y libros, debido a que tenía condiciones económicas limitadas.

El día dos. "Escuché noticias de los enjuiciados por el caso Semuy 2 de El Estor, Izabal. Una monstruosidad jurídica. Acusaron a la señora de 50 años, Angelina Coy Choc, herida en el fémur por disparos de los soldados, como agresora. El principal acusado Agustín Chub, dijeron que se había suicidado. La foto que publicaron se miraba claramente que las puntas de los pies llegaban al suelo, lo que implicaba que lo mataron antes de colgarlo. Otro de los acusados ni estaba en Semuy 2 cuando el suceso", narró.

Según Montes, ese 3 de septiembre, lo que hubo fue "una reacción legítima de defensa de los pobladores, fueron los disparos que los soldados hicieron, los que iniciaron el problema..." y aseguró que él fue buscado como un "chivo expiatorio".

"Los soldados iban seguramente a un “tumbe” de drogas. Ese término se utiliza cuando una unidad del ejército o policía le quita droga a un traficante y la vende por su lado. Por eso buscaron un chivo expiatorio. Fui el escogido. Yo había denunciado la relación entre el payaso y alcohólico presidente Morales, el vicepresidente Jafeth y una familia de narcos de Morales, Izabal en el saqueo de jade de Valle Nuevo y eso era una cortina de humo que les vino como anillo al dedo", detalló.

Narró que le fue difícil comunicarse con su familia. También contó que viajó en vehículo con excomandantes guerrilleros, en todos insistía sobre su inocencia y asegura que su caso es una persecución política.

"Mi caso es una persecución política y requiere de una solución política y no judicial. No he cometido delito alguno, no tengo porque presentarme para ir a la cárcel ni siquiera domiciliar", señaló en su relato del 30 de septiembre.

Y culminó: "Ningún sacrificio será en vano. A pesar de los años y las penurias seguiremos viviendo y se lucha mientras se vive. Las dificultades me hacen mas fuerte, no me arredran. Sobreviviré y volveré a las montañas que nos hicieron invencibles 36 años".