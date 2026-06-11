El mercado laboral de Guatemala: Desafíos entre la informalidad y el empleo formal

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El país enfrenta una desaceleración en la tasa de participación laboral, mientras que las microempresas se consolidan como el motor del emprendimiento ante un ingreso real que aún no recupera los niveles previos a la pandemia.

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La reconfiguración estructural del mercado laboral guatemalteco quedó evidenciada en el segundo boletín de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), correspondiente al tercer trimestre de 2025, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el informe del INE, la tasa global de participación —que mide a la Población Económicamente Activa (PEA) frente a la población en edad de trabajar— continuó su tendencia a la baja al situarse en un 64.2%, lo que confirma un descenso progresivo desde el 67.1% que se reportaba a finales de 2024.

Esta reducción de la fuerza laboral disponible se acopla a un escenario nacional donde la informalidad persiste como el principal refugio de subsistencia, absorbiendo al 65.9% de las personas ocupadas al cierre de septiembre del año pasado.

La informalidad persiste como el principal refugio de la subsistencia en Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)

El peso del subempleo

Aunque la tasa de desempleo abierto mostró una leve disminución para ubicarse en 1.9% en el tercer trimestre de 2025, tras el pico de 2.3% registrado al inicio del mismo año, las presiones del mercado se manifiestan con severidad en la calidad de la ocupación y en el estancamiento del poder adquisitivo.

Esta situación provocó que el ingreso laboral promedio nominal por persona apenas se situara en Q2,748 en dicho periodo, una marcada brecha que sigue condicionando de manera drástica el bienestar y el consumo de los hogares en el interior de la república.

Al cruzar estas estimaciones oficiales con el análisis de perspectivas económicas para 2026 presentado por el economista Fredy Gómez, director de la consultora Cardinal, se comprueba que el incremento del ingreso nominal resulta insuficiente en términos reales.

Según apunta el experto, durante la presentación del estudio Mercado Laboral en Guatemala: Situación 2025 y Perspectivas 2026, "aún con dicha tendencia, los incrementos no permiten recuperar el nivel del ingreso promedio mensual prepandemia, e incluso aún están lejos del nivel del año 2015".

El documento añade que, en sectores altamente vulnerables, como los jornales, el ingreso promedio mensual apenas ronda los Q1,800, mientras que en la ocupación de ingreso propio la cifra cae a los Q900.

En sectores altamente vulnerables el ingreso promedio mensual ronda los Q1,800. (Foto: Archivo/Soy502)

Auge microempresarial

Ante la debilidad del empleo formal para absorber la demanda vegetativa, el tejido productivo ha encontrado un dinamismo alternativo en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

Las proyecciones de Cardinal apuntan a que la base empresarial formal podría duplicarse para el año 2026, alcanzando un total de 517,687 unidades productivas en las que la microempresa ganará un terreno abrumador al representar el 78.6% del total, frente al 72.3% registrado en 2022.

Este fenómeno de autoempleo se encuentra fuertemente correlacionado con las remesas enviadas por los migrantes, principalmente desde Estados Unidos, que dinamizan la economía local, ya que, según los análisis presentados por Gómez, "un fuerte impulsor de MiPymes, especialmente de la Micro, son las remesas como fuente de capital".

No obstante, los analistas encienden las alarmas ante un cambio de tendencia histórico para el país: por primera vez en 16 años, las tendencias se contraerían, pasando de US$25.5K a US$24.8K, con una caída de 3% en 2026, lo que significa que el ingreso de remesas familiares pasaría de US$25,530 millones a US$24,764 millones debido a factores como el retorno permanente desde Estados Unidos y la paralización del flujo migratorio hacia el norte.

Se espera que las microempresas ganen terreno este 2026. (Foto: Canva/Soy502)

Desaceleración en la formalidad

El escenario de desaceleración en el empleo formal se hace evidente al revisar las proyecciones de la firma Cardinal, las cuales muestran una moderación en el ritmo de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Según los cálculos predictivos presentados por Gómez, se estima para el cierre de 2026 un crecimiento de cotizantes de apenas el 2% en hombres y un 3% en mujeres, cifras que reflejan una pérdida de dinamismo frente a las tasas de crecimiento observadas en el año 2022, cuando alcanzaron un 9% y 13% respectivamente.

Esta pérdida de dinamismo en el empleo regulado obliga a la fuerza laboral a una constante movilidad y adaptabilidad sectorial.

El resultado es el empuje de los trabajadores hacia actividades como el comercio, el transporte y los servicios de alojamiento, ramas que continúan consolidándose como el principal motor de ocupación nacional al concentrar el 29.3% del empleo total del país, según los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de los indicadores del mercado laboral (2024 - 2025) Indicador clave (Tasas nacionales en %) Octubre-diciembre 2024 Enero-marzo 2025 Abril-junio 2025 Julio-septiembre 2025 (T3) Tasa global de participación (PEA/PET) 67.1% 65.6% 65.6% 64.2% Tasa de informalidad laboral 66.7% 66.1% 66.2% 65.9% Tasa de desempleo abierto 1.7% 2.3% 2.2% 1.9% Ingreso promedio mensual (Nominal) Q 2,592 Q 2,718 Q 2,713 Q 2,748

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín de la ENEIC, febrero de 2026.