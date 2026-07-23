Violento y descalzo: Camilo Calvo quedó ligado a proceso por crimen contra su padre

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Camilo Roberto Calvo Leiva fue ligado a proceso penal por el delito de parricidio al dar muerte a su padre, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago.

Luego de suspender por algunos minutos la audiencia de primera declaración, la jueza Carol Patricia Berganza, titular del Juzgado de Turno, ligó a proceso penal a Camilo Roberto Calvo Leiva, por la muerte de su padre, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago.

La juzgadora indicó que Calvo Leiva será procesado por el delito de parricidio, pues se cree que es el responsable de dar muerte a su padre el exviceministro de Energía y Minas, el pasado viernes 17 de julio.

De esta cuenta, según lo resuelto por la juzgadora, el sindicado fue enviado a prisión preventiva, por lo que será trasladado al centro preventivo para hombres de la zona 18, en donde indicó será aislado del resto de privados de libertad.

Por su parte, la defensa de Calvo Leiva solicitó que fuera reconsiderada la resolución de la jueza para que éste fuera remitido a la cárcel de Matamoros, sin embargo, la juzgadora indicó que enviará un oficio al Sistema Penitenciario para que se informe las circunstancias en la que será recluido el sindicado para poder tomar una decisión.

Durante la audiencia de primera declaración en la que se decidiría si era ligado a proceso penal, Camilo Roberto Calvo Leiva, sindicado de dar muerte a su padre el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, se puso violento. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Además, los dos abogados defensores renunciaron a seguir conociendo el caso, extremo que fue aceptada por la juzgadora, indicando que al momento de saber que juzgado conocerá el proceso se deberá conocer si habrá nuevos abogados o bien se le asigna uno de la defensa pública penal.

Por último, la juzgadora fijó como fecha para el inicio de la etapa intermedia, el 5 de noviembre de 2026, en el juzgado correspondiente.

Sobre el caso

El sujeto es señalado de haber dado muerte a su padre durante un hecho ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en el condominio Bosques de Alcalá I, en Kanajuyú II, zona 16.

Según el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio durante la madrugada, por lo que solicitaron la intervención de la PNC.

Cuando los agentes llegaron al lugar tocaron la puerta de la residencia, fueron atendidos por el propio Calvo Leiva y al ingresar localizaron el cuerpo sin vida del exviceministro, el cual estaba tendido en el suelo con heridas provocadas por arma blanca.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque ocurrió tras una discusión entre padre e hijo.