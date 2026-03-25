El choque en zona 13 que dejó un automóvil semi destruido

El accidente de tránsito dejó a un vehículo en medio de uno de los carriles.
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Un vehículo particular sufrió un accidente de tránsito en la 11 avenida y 9a calle zona 13 capitalina. Tras el hecho, un conductor que transitaba por el área grabó el momento posterior de la colisión.
El percance se reportó cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora debido a que el vehículo impactó en la parte trasera un transporte pesado.
Por el momento se desconoce el origen del accidente. Aunque en las imágenes se puede observar que el automóvil quedó obstaculizando uno de los carriles del área.