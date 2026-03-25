¡Bloqueos! Estos son los puntos afectados de este miércoles

️ Estado actual de rutas

6 puntos bloqueados

✅ 1 paso habilitado



Evita confrontaciones y planifica tu ruta.



️ Consulta:

https://t.co/YVSqfGdI1M

https://t.co/H6sPML79Ru@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/EE3dvlfq0K