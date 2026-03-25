¡Bloqueos! Estos son los puntos afectados de este miércoles

Seis puntos en las carreteras presentan bloqueos.
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Las autoridades confirman seis puntos bloqueados en modo de protesta por el alta en con costo de los combustibles.
Este miércoles 25 de marzo se han registrado siete puntos bloqueados, aunque a las 10:55 horas se habilitó el kilómetro 164 de Purpulhá en Baja Verapaz.
Puntos que continúan bloqueados
La ruta que presenta mayor número de bloqueos es la CA-9 Norte que corresponde a El Progreso y Zacapa.
- Kilómetro 84.5 en el Rancho, El Progreso.
- Kilómetro 126 Santa Cruz, Río Hondo.
- Kilómetro 136 Kalahari, Río Hondo, Zacapa.
- Kilómetro 165 Mayuelas, Gualán, Zacapa.
También reportan un bloqueo en la ruta CA-10
- Kilómetro 136.5, Puente Motaya, Río Hondo, Zacapa.
Por último se reportó un bloqueo en la CA-01 en jurisdicción de oriente.
- Kilómetro 140 en Aldea Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa.