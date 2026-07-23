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Retiran cámaras clandestinas usadas por terroristas en San Pedro Ayampuc

  • Por Geber Osorio
23 de julio de 2026, 13:31
Las fuerzas de seguridad retiraron cámaras clandestinas en San Pedro Ayampuc. (Foto: PNC)

Las fuerzas de seguridad retiraron cámaras clandestinas en San Pedro Ayampuc. (Foto: PNC)

Pandilleros controlaban las cámaras para vigilar a los vecinos y a las fuerzas de seguridad.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el retiro de cuatro cámaras clandestinas que se encontraban en sector de Lomas de San José, en San Pedro Ayampuc.

De acuerdo con las autoridades, estos dispositivos pertenecían a la organización terrorista denominada Barrio 18.

Las cámaras clandestinas eran utilizadas por integrantes del Barrio 18. (Foto: PNC)
Las cámaras clandestinas eran utilizadas por integrantes del Barrio 18. (Foto: PNC)

Las cámaras eran utilizadas por los pandilleros para vigilar a los vecinos del sector, así como a las fuerzas de seguridad cuando llegaban a realizar operativos.

Las denuncias y alertas anónimas que fueron recibidas, colaboraron con esta acción que combate a los criminales, según indicó la PNC.

Entre enero y febrero fueron retiradas decenas de cámaras ubicadas en distintos puntos de la ciudad capital, como las zonas 7 y 18, en donde operan las estructurales criminales.

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