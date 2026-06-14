Retiran cámaras usadas por terroristas para vigilar a la comunidad

Según la investigación las cámaras eran usadas para monitorear a vecinos y visitantes.
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26 cámaras de videovigilancia fueron retiradas de distintos sectores de Villa Nueva, luego de que las investigaciones señalaran que presuntamente eran utilizadas por estructuras criminales para monitorear los movimientos de vecinos, visitantes, conductores del transporte colectivo y fuerzas de seguridad.
Los dispositivos se encontraban instalados en las colonias Villa Lobos I, II y III, El Mezquital, La Esperanza, El Búcaro y Bárcenas.
Según el informe policial estas cámaras habrían servido para mantener vigilancia en los sectores y alertar la presencia de autoridades.
Las investigaciones indican que la colocación y uso de estos aparatos recae sobre presuntos integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
El operativo fue realizado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agentes de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación apoyado por la SGAL-PNC como parte del Plan Centinela Metropolitano.