Así habría intentado hijo de exviceministro ocultar crimen en zona 16

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La alerta de los vecinos permitió la intervención de las autoridades tras el crimen ocurrido en la vivienda.

EN CONTEXTO: Lo que se sabe del joven que atacó a su padre en una vivienda de zona 16

El exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, Jorge David Calvo Drago, de 71 años, residía en una vivienda del condominio Bosques de Alcalá I, Kanajuyú II, zona 16, en donde fue hallado muerto por la Policía Nacional Civil (PNC).

Fue encontrado apuñalado y a la par de su cuerpo se encontraba el arma blanca con la que presuntamente se habría cometido el crimen.

Horas antes de encontrar esta macabra escena; en la residencia se escucharon gritos de ayuda y mucho ruido que alertó a los vecinos.

Los residentes preocupados se acercaron a la vivienda del exfuncionario e investigador pero no lograron que les abrieran.

Los agentes atendieron la denuncia de los vecinos, pero al llegar no les permitió el paso un joven identificado como Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, quien indicaba "nada pasaba y que su padre dormía".

Pese a la insistencia aseguración por parte de Calvo Leiva, los agentes decidieron revisar y hallaron una habitación llena de sangre y el cuerpo de la víctima sin vida.

(Foto vía: RRSS)

Un tragedia familia

Calvo Leiva fue arrestado y quedó señalado por el delito de parricidio en contra de su padre

(Foto vía: PNC)

La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) expresó sus condolencias por el fallecimiento del exviceministro, quien formaba parte del equipo docente de la institución.

La institución además expresó su solidaridad con Alejandro Calvo, integrante también de la comunidad académica, quien era hijo del exfuncionario y se enfrenta a la pérdida de su padre y la captura de su hermano, señalado de haberlo atacado.

"Hemos decidido guardar una semana de duelo", expresó la unidad académica en memoria del exviceministro.