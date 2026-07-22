Rogers pasa del Aston Villa al Chelsea en traspaso récord por un británico

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El Chelsea oficializó este martes el fichaje del mediocampista ofensivo Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, un traspaso que según la prensa local está valorado en 117 millones de libras (unos 1,193 millones de quetzales), cifra récord por un futbolista británico.

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"El jugador de 23 años ha firmado un contrato en Stamford Bridge hasta 2033", anunció el club londinense en su página web, un día después de que se sometiera al reconocimiento médico tras el Mundial.

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"Estoy muy ilusionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club al que he siempre he admirado desde que era niño", declaró Rogers, en palabras recogidas en la web de su nuevo equipo.

"Estoy muy emocionado con el proyecto, con el nuevo entrenador (Xabi Alonso), los jugadores que tenemos y hacia dónde se dirige el club. Por eso estoy aquí, estoy deseando comenzar", aseguró.

El anterior récord de traspaso por un jugador británico lo había establecido el Manchester City cuando fichó al centrocampista inglés Elliot Anderson, que estaba en el Nottingham Forest, por 116 millones de libras a principios de julio.

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Rogers es, además, el fichaje más caro de la historia del Chelsea, superando los 107 millones de libras que se pagaron al Benfica portugués en 2023 por el argentino Enzo Fernández.

La operación supone una nueva declaración de intenciones del Chelsea, que convenció al jugador a pesar de que no disputará la Liga de Campeones en la nueva temporada, contrario a lo del Aston Villa, que sufre un nuevo golpe después de la salida de Youri Tielemans al Manchester United y el inminente traspaso de Lucas Digne al Paris Saint-Germain.

*Con información de AFP