Ron Zacapa lanza edición limitada junto al artista Joshua Vides

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En el marco de los 50 años de Ron Zacapa, Licores de Guatemala presentó un Diseño de Edición Limitada desarrollado en colaboración con el artista contemporáneo estadounidense de origen guatemalteco, Joshua Vides, una propuesta que combina elementos representativos de la marca con el estilo visual del creador.

La intervención artística fue realizada sobre la botella de Ron Zacapa Solera Gran Reserva No. 23 y forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la marca. Según la empresa, el proyecto surgió a partir de un recorrido de Vides por Guatemala para conocer la historia, la cultura y el proceso que han dado identidad a Ron Zacapa desde su creación.

“ Colaborar con Joshua Vides nos permitió reinterpretar uno de nuestros íconos desde una perspectiva artística contemporánea, creando una pieza que refleja el carácter innovador de la marca y su profunda conexión con Guatemala. ” Douglas Franco , CEO Corporativo de Licores de Guatemala.

El diseño incorpora el característico lenguaje gráfico en blanco y negro del artista, manteniendo elementos distintivos de la botella, entre ellos el petate tejido artesanalmente por mujeres guatemaltecas, considerado uno de los símbolos representativos de la marca.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Joshua Vides es reconocido por intervenir objetos y espacios con una estética inspirada en ilustraciones bidimensionales y ha trabajado anteriormente con diversas marcas internacionales. Para esta edición, la propuesta consistió en reinterpretar la imagen de Ron Zacapa sin modificar los elementos que la identifican.

Esta edición limitada también busca destacar aspectos vinculados con el origen del producto, entre ellos su proceso de elaboración, el sistema de añejamiento desarrollado en las montañas del país y el trabajo artesanal presente en cada botella.

“ Celebrar 50 años representa honrar nuestra historia, nuestras raíces y a las personas que han construido este legado. ” Alexandra Alfaro , directora de Marketing de Licores de Guatemala.

La edición limitada reúne la visión creativa de Joshua Vides con la trayectoria de Ron Zacapa, en una pieza de colección creada para conmemorar el aniversario de la marca.