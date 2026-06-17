Universidad Galileo forma parte de la iniciativa FODISEGUA

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Impulsado por Universidad Galileo, en coordinación con entidades académicas, gubernamentales y organizaciones vinculadas al desarrollo tecnológico, se lanzó oficialmente un programa orientado a preparar profesionales en una de las industrias con mayor demanda a nivel internacional.

Se trata de FODISEGUA (Formación de talento especializado en el diseño de circuitos integrados digitales con Synopsys para potenciar la emergente industria de semiconductores en Guatemala), una iniciativa que reunirá a 35 participantes entre estudiantes universitarios, ingenieros y docentes, quienes recibirán 320 horas de capacitación durante ocho semanas.

“ Ante esta necesidad surge FODISEGUA, un programa que busca formar talento especializado capaz de contribuir al desarrollo tecnológico del país y responder a las demandas de un sector con creciente proyección internacional. ” Amílcar Veliz , de Universidad Galileo y organizador de FODISEGUA.

Formación en diseño de circuitos integrados

El programa contempla tres semanas de formación presencial y cinco semanas virtuales, manteniendo actividades desde las instalaciones de Universidad Galileo.

La capacitación será impartida por instructores de Synopsys, empresa especializada en software para diseño de semiconductores, quienes viajarán desde Chile para desarrollar los contenidos técnicos.

(Fotografía cortesía: Universidad Galileo)

Durante el programa, los participantes abordarán temas relacionados con:

Fundamentos de diseño digital, lógica y álgebra booleana.

Verificación de circuitos mediante Verilog, SystemVerilog y metodología UVM.

Flujo de diseño de chips desde código RTL hasta layout final.

Uso de herramientas de Synopsys como VCS, Verdi y Fusion Compiler.

Procesos de fabricación CMOS y criterios de manufacturabilidad.

Al finalizar, los asistentes recibirán un diploma de participación y podrán presentar proyectos que serán evaluados para reconocer tres propuestas.

Dirigido a estudiantes, docentes e ingenieros

El programa está orientado a estudiantes de los últimos años de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Ciencias de la Computación, así como a ingenieros, investigadores y docentes interesados en especializarse en diseño de circuitos integrados.

Entre los resultados esperados se encuentra la formación de la primera generación certificada de diseñadores de circuitos integrados en Guatemala, con el objetivo de ampliar el conocimiento en futuras ediciones y fortalecer las capacidades del país en esta área.

(Fotografía cortesía: Universidad Galileo)

Además, se busca identificar talento capaz de liderar proyectos de innovación, desarrollar propiedad intelectual y contribuir a la atracción de inversiones vinculadas al sector tecnológico.