Salma Hayek llora al verse convertida en una superheroína de Marvel (video)

Convertida en "Ajak", Salma Hayek protagoniza la nueva cinta de Marvel "Eternals".

La actriz mexicana Salma Hayek ha logrado una gran carrera en Hollywood y en días recientes ha estado en los reflectores debido al estreno de la película "Eternals", en la que ella es una de las grandes protagonistas con su papel de Ajak, el cual la hizo llorar de emoción al probarse el traje por primera vez.





(Foto: Marvel)

En la entrevista con el programa Despierta América, Hayek reveló que la primera vez que se colocó el traje se conmovió tanto que incluso rodaron algunas lágrimas, esto debido a que vio su “cara morena” que, además de su logro, significó el esfuerzo de los latinos.

“Cuando me lo puse me solté a llorar, no de telenovela, pero me salieron las lágrimas. La imagen me dio algo y dije ‘¿por qué?’ Vi mi cara morena", expresó.

“Vi mi cara morena en el traje de superhéroe, y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande. Vi la cara de todas las niñas. Me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no estaba sola, sino que en ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento", recordó Salma Hayek en un momento en el que volvió a emocionarse hasta el llanto durante la entrevista.

