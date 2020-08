Amelia Flores, ministra de Salud, explicó que cuando la vacuna contra el Covid-19 esté disponible en Guatemala se priorizará a la población vulnerable y añadió que no pueden obligar a las personas a vacunarse si no lo desean.

"Si una persona se resiste, no vamos a obligarlo a vacunarse. Nuestra responsabilidad es dar la información de la vacuna y dar la credibilidad a los procesos", señaló la ministra durante una entrevista en el programa "A primera hora" de Emisoras Unidas.

El tema de la obligatoriedad en esta vacuna contra el Covid-19 surgió por una enmienda incluida en la iniciativa de ley de vacunación que prohibía argumentar "motivos religiosos, personales o filosóficos" para no vacunarse. Los ponentes de la misma corrigieron la propuesta.

Sobre esta ley, la ministra de Salud explicó que luego de aprobarse será muy valiosa ya que ayudará a tener otro tipo de vacunas con las que el país no cuenta. "Va a ser una ley muy valiosa y consideramos que técnicamente ayudará mucho", dijo Flores durante una entrevista en Emisoras Unidas.

Flores ejemplificó la dificultad de hacer obligatoria una vacuna con a realización de hisopados en algunas comunidades, ya que algunas personas aún se resisten por desconocimiento-

"No es ninguna gracia hacerse hisopados. No es fácil, molesta. La gente no tiene un concepto claro si no tiene una explicación clara. Trabajamos en eso y esperamos que se pueda subsanar", indicó la funcionaria.

Polémica enmienda

La Comisión de Salud del Congreso desistió el miércoles 26 de agosto de incluir la enmienda a la iniciativa de ley de vacunación con la que buscaban que las vacunas para pandemias, como la del Covid-19, fueran obligatorias.

En lugar de eso, los integrantes de esta sala de trabajo presentarán una enmienda para que las personas puedan argumentar motivos religiosos, entre otros, para no vacunarse ni vacunar a sus hijos menores de edad. Además, en el dictamen se deja abierta la posibilidad para que los adultos no se vacunen por decisión propia.

"Quedó en que hay excepción en casos donde hay contraindicación médica y cuestiones personales, filosóficas y religiosas", señaló el diputado Nery Mazariegos, presidente de la Comisión de Salud.