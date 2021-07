Sandoval: Consuelo Porras exigió la detención de Estuardo Gálvez

La captura del exrector de la Usac, Estuardo Gálvez, habría favorecido al ahora magistrado de la CC Néster Vásquez para ganar la elección en el Colegio de Abogados.

EN CONTEXTO: Consuelo Porras destituye a Juan Francisco Sandoval de la FECI

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, aseguró que la fiscal general Consuelo Porras exigía la detención de Estuardo Gálvez y como no estaba el caso consolidado aún, lo trasladó de fiscalía.

Sandoval fue destituido la tarde de este viernes 23 de julio por la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y luego de ello el abogado dio detalles de sus investigaciones.

"Vean esta instrucción tan particular, en noviembre del año anterior (2020) se me requirió que con solo la documentación de la visita del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, inmediatamente tenía que proceder a la captura y si no lo hacía tenía que hacerlo por un caso que se relaciona con la Universidad", detalló el exjefe de FECI.

Agregó: "En ese momento le manifesté que no tenía elementos suficientes para proceder y analizamos el caso que se relaciona con la Usac y pidió que permitiera seguir investigando".

Ante esta situación, la fiscal General trasladó el caso de la FECI hacia la Fiscalía Contra la Corrupción, "porque la necesidad era que el exrector fuera detenido", dijo.

"Al tener elementos suficientes, operativizamos el caso Comisiones Paralelas 2020, la molestia de la jefa del MP era que no sólo se operativizó contra Gálvez, sino que también contra otras personas... ustedes fueron testigos de lo que pasó con los antejuicios", indicó.

Para Sandoval, la intención de Porras era sacar a Estuardo Gálvez de la elección para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual fue ganada por Nester Vásquez, exmagistrado de la CSJ.