Elecciones 2027: Seis partidos en riesgo de cancelación por falta de afiliados

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Los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones deberán cumplir con 28 mil 083 afiliados.

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Al menos seis son los partidos políticos que no podrían participar en el proceso electoral 2027 debido a que no cumplen con el requerimiento mínimo de afiliados y podrían enfrentar un proceso de cancelación.

Se trata del Partido Verde (PV), Partido Prosperidad Ciudadana (PC), Partido Victoria, Partido de Oportunidades y Desarrollo (PODER), Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ) y el Movimiento Político Winaq.

Dichas agrupaciones no han superado los 28 mil 083 afiliados, requisito mínimo de conformidad con el padrón electoral con el que se cerró la elección anterior.

El magistrado Mario Velásquez dijo que, además de no cumplir con la cantidad de afiliados, los partidos políticos enfrentarán un proceso de cancelación. (Foto: TSE/Soy502)

Pese a que no dio a conocer nombres, pues dijo que esta es una situación que cada organización política deberá resolver, el magistrado Mario Alexander Velásquez Pérez, dijo que todos los partidos deben cumplir con la cantidad de afiliados, según el padrón electoral de la elección anterior.

Aclaró que, de no ser así, las consecuencias son simples, y no podrán participar en el proceso electoral si no se cumplió con el mínimo requerido.

Dijo que esta es la consecuencia de no haber participado en el proceso electoral o bien de no postular candidato presidencial, o no haya llegado al mínimo de votos en la elección y quienes no hayan cumplido con lo anterior entrarán en un proceso de cancelación, pues es un plazo fatal para los partidos políticos los 90 días previos a la convocatoria a las elecciones.

En cuanto a la depuración, Velásquez dijo que esta es constante, y es un trabajo diario dentro del TSE, por lo que se publican reportes mensuales los que varían de conformidad de eventos que se dan como renuncias, fallecimientos de afiliados o nuevas afiliaciones.

Afiliados por partido político

Según la página del TSE, estos son los seis partidos políticos que no podrían participar en el proceso electoral 2027 con la cantidad de afiliados reportada hasta el momento.