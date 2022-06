La selección de Bulgaria sufrió accidente y un futbolista fue operado de emergencia

La selección de Bulgaria sufrió accidente de tránsito y un jugador fue operado de emergencia.

La selección de Bulgaria sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando se dirigía a Tiflis, en donde disputarán un partido ante Giorgia correspondiente a la jornada 4 de la UEFA Nations League este domingo, 12 de junio.

De acuerdo con el sitio sportall.ge, uno de los buses que se desplazaban frenó de repente, lo que causó que el que se encontraba detrás impactara con este.

The horrible images of Bulgaria's team bus following last night's awful traffic accident in Tbilisi after which Bulgaria international Todor Nedelev had to undergo head surgery. He'll remain in the Tbilisi hospital for at least a week and he will be recovering min 3-4 months https://t.co/5iZG33cWjW pic.twitter.com/xDc50JT2a6 — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) June 11, 2022

El centrocampista del Botev Plovdiv, Todor Nedelev tuvo que ser operado de emergencia por una fractura de cráneo, a consecuencia del incidente.

Aunque se encuentra fuera de peligro, el jugador deberá pasar por lo menos dos semanas en el hospital para su recuperación.

"La operación de Todor Nedelev después de un grave accidente de tráfico que involucró a nuestro equipo nacional en Tbilisi fue un éxito", dijeron fuentes de la selección.

El centrocampista Todor Nedelev fue operado de emergencia por fractura craneal. (Foto: Getty Images)

Afortunadamente, ningún otro jugador sufrió lesiones a pesar de la gravedad del accidente de tránsito.

El partido de la Nations League entre Georgia y Bulgaria se llevará a cabo este domingo en el Dinamo Arena de Tiflis con un aforo de más de 54 mil personas.