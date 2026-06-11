"Shakira", el nombre que se populariza entre niñas en Guatemala según RENAP

"Shakira" es uno de los nombres que se ha vuelto popular en los últimos meses para llamar a las recién nacidas en Guatemala, debido a la fiebre del Mundial FIFA 2026.
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El Registro Nacional de las Personas RENAP compartió cuántas niñas fueron llamadas con ese nombre.
Según la institución 691 pequeñas fueron inscritas con el nombre de "Shakira" en el país.
Fiebre mundialista
Su popularidad creció notablemente gracias a la gira mundial "El Dorado" además de ser la estrella del Mundial FIFA 2026, al encargarse de la canción oficial titulada "Dai Dai".
Otro motivo que inspira es haber surgido de las cenizas tras una difícil separación luego de que su ex pareja Gerard Piqué le fuera infiel.
Significado de Shakira
Es un nombre de origen árabe que significa "agradecida" o "llena de gracia", la versión femenina del nombre Shakir y proviene de la palabra shukr, que se traduce literalmente "gracias". En la religión hindú significa "diosa de la luz".
La estrella colombiana fue llamada así por su origen libanés, ya que la familia de su padre proviene de Líbano.
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