Sintió dolor de estómago y minutos después dio a luz en el baño

Una joven sintió un intenso dolor de estómago y fue al baño, pronto se dio cuenta que estaba dando a luz.

OTRAS NOTICIAS: El guatemalteco que fabricará instrumentos en Estados Unidos

Elle contó a través de su cuenta de Tik Tok, cómo un dolor insoportable de estómago se transformó en labor de parto, en su propio baño. Su papá la ayudó a traer al mundo a su pequeña.

Como si se tratara de una película, la joven, que en ese entonces tenía 16 años, narró en sus posts lo que ocurrió:

"Mi yo de 16 años despertó a las 4 am a su papá: no me siento muy bien, me puedes dar un Panadol... ¡En labor de parto con la mitad del bebé ya afuera!".

Según describió, su papá tomó el control de la situación y así ayudó a que su nieta viniera al mundo.

Su historia asombró a todos los usuarios de Tik Tok, que luego le hicieron preguntas acerca de cómo no se había dado cuenta de que estaba embarazada.

"Esta es la pregunta que más me hacen acerca de mi video. Número 1:Mi papá no sabía que yo estaba embarazada hasta las 4 am de ese día y él recibió a mi hija a las 4:20, no sabía que estaba embarazada, me enteré cuando tenía 7 meses durante una visita a la nutricionista y no le dije a nadie".

Acerca de qué había dicho su papá después de la situación comentó: "Mi papá me ama, ama a mi hija, cuando descubrió que estaba embarazada, después de su sorpresa dejó su trabajo y se convirtió en un abuelo a tiempo completo, yo estaba en el grado 11 por lo que me quedaban 18 meses de bachillerato, regresé a la escuela, pude terminar mis estudios y ahora trabajamos. Qué pasó después, como resultado ellos se convirtieron en mejores amigos".

Acerca de dónde estaba su mamá dijo:

No he visto a mi mamá desde hace una década, tenía 16 cuando ella se fue, estaba embarazada de mi hija, así que no conoce a mi hija o a mi esposo, era una alcohólica, puso en duras situaciones a mí, a mi hermana y a mi papá, como resultado decidió irse y no quería buscar ayuda, no sé dónde vive.. la he olvidado por lo que hizo, por el trauma que nos causó".

@therealelwoods When I tell you he is never going to let me forget this, I mean he is NEVER going to let me forget this. ♬ original sound - kooze

@therealelwoods Reply to @bekksbooo ♬ original sound - Elle Woods