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Sistemas de la SAT presentan inestabilidad este viernes

  • Por Geber Osorio
22 de mayo de 2026, 16:00
Los sistemas de la Superintendencia de Administración Tributaria han fallado este viernes. (Foto: Archivo/Soy502)

Los sistemas de la Superintendencia de Administración Tributaria han fallado este viernes. (Foto: Archivo/Soy502)

Los problemas en los sistemas han provocado demoras en las distintas operaciones.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este viernes 22 de mayo que, sus sistemas presentan inestabilidad a nivel general.

De momento se desconoce el motivo de las fallas en lo sistemas, lo que ha ocasionado atrasos en las distintas operaciones de dicha entidad.

Los equipos técnicos se encuentran trabajando para solventar los inconvenientes lo más pronto posible, según indicó la SAT por medio de sus redes sociales.

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