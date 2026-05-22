Ataque en el Periférico: Una mujer muere y un hombre resulta herido

-

El tránsito también se ha visto afectado en el sector debido a que han quedado cerrados dos carriles.

Un incidente armado en pleno tránsito sucedió este viernes 22 de mayo en el Anillo Periférico y 10a. calle, en la zona 7 de la ciudad capital.

Aparentemente una pareja fue atacada a balazos por desconocidos cuando se conducían en un vehículo de dos ruedas, por lo que otros automovilistas dieron aviso a los Bomberos Municipales.

Al arribo de los socorristas, se constató que una mujer falleció, mientras que un hombre resultó herido tras sufrir los impactos por proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo de una joven mujer quedó en el lugar luego de que fuera atacada a balazos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

La víctima herida fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para que pudiera recibir atención médica.

Al momento ninguna de las personas han sido identificadas, pero ambos son de aproximadamente 20 años, según indicó el cuerpo de bomberos que atendió la emergencia.

En el lugar también ha quedado el vehículo de dos ruedas, el cual se encuentra sin placas de circulación.

La motocicleta en la que se transportaban las víctimas no cuenta con placas de circulación. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Investigan

Se desconoce el motivo de este ataque armado, por lo que coordinó la presencia de las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley e investigaciones del caso.

El tránsito se encuentra lento en el sector debido al cierre de carriles. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra agilizando el mismo para evitar mayor congestionamiento.