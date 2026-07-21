Sube a más de 5,200 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

El balance por el doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela hace casi un mes subió a más de 5,200 muertos, según el parte oficial más reciente difundido el pasado lunes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, y en especial golpearon el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

Al menos 5,278 personas han muerto, detalla el balance difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantuvo en 16,740.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó que podrían llegar hasta 50 mil. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10 mil.

Al menos 5,278 personas han fallecido en Venezuela por el doble terremoto. (Foto: AFP)

El desastre afectó más de 850 edificios y 190 se derrumbaron totalmente, según cifras oficiales.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Más de 23,500 personas viven en campamentos provisorios, contabiliza el gobierno.

Más de 23,500 personas se encuentran en campamentos tras la destrucción de sus viviendas. (Foto: AFP)