Combustibles: MEM considera que subsidio debería incluirse en el presupuesto 2027

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El Gobierno analiza incluir en el proyecto de presupuesto 2027 un plan de contingencia para otorgar subsidios a los combustibles de manera más organizada y focalizada.

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El alza en los combustibles podría seguir presionando las finanzas públicas si los precios internacionales no se estabilizan, según se discutió este jueves 30 de julio en el Congreso.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, confirmó que el Ejecutivo analiza incorporar en el Presupuesto General del Estado de 2027 un plan de contingencia que permita mantener apoyos a los consumidores bajo un esquema más focalizado.

"Este tema debe estar estructurado para fin de año y debe estar contenido en el presupuesto como un plan de contingencia", explicó.

Asimismo, indicó que el Gobierno también analiza la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente continúe afectando el mercado internacional de los combustibles durante los próximos meses y se considera necesario preparar una respuesta de mayor alcance y a largo plazo.

El Ejecutivo se prepara ante la posibilidad de que los conflictos en Medio Oriente continúen afectando los precios globales del petróleo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Según explicó, de mantenerse las condiciones internacionales, el apoyo sería más organizado y focalizado en comparación de cómo se realiza en la actualidad, con el fin de dirigir los recursos hacia los sectores que más lo necesiten.

Además, explicó que el subsidio vigente responde a una medida de emergencia para mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios del petróleo, pero no representa una solución permanente.

"A nivel de la discusión con el señor presidente se vio que hay que responder rápido, de manera más efectiva. Este es un parche", indicó.

Según el ministro del MEM el nuevo plan busca abandonar el esquema universal actual para aplicar subsidios focalizados dirigidos exclusivamente a los sectores más vulnerables. (Foto: Organismo Legislativo)

El ministro Barrios indicó que el subsidio no resuelve el problema de fondo y sostuvo que la estrategia del MEM contempla fortalecer el uso de biocombustibles y otras fuentes de energía como parte de una política orientada a disminuir la dependencia del petróleo importado.

Las declaraciones se dieron durante una citación desde la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, presidida por el diputado Ronald Portillo.