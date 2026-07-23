Impactantes imágenes: surge nuevo video sobre el doble terremoto en Venezuela

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Las imágenes muestran la agonía que vivió una pareja, la cual estuvo a punto de quedar soterrada.

El 24 de junio, Venezuela sufrió un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que dejó cientos de edificios colapsados en Caracas y en La Guaira, el estado más afectado.

El boletín diario publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalla que la cifra de fallecidos alcanza casi los 5.400.

A pocos días de cumplirse un mes de los devastadores terremotos, siguen saliendo imágenes sobre la tragedia que afrontó el país.

Un nuevo video muestra los angustiantes momentos que vivieron quienes estaban en ese sector.

¡Miércoles! Por un pelo no la cuentan.‼️#EnVideo | Difunden nuevas imágenes del doble terremoto que estremeció a Venezuela el pasado 24 de junio. Los videos, captados por una cámara de seguridad, muestran los angustiantes segundos en los que los fuertes movimientos telúricos… pic.twitter.com/UASN7WJU8j — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) July 23, 2026

Aunque el Gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, varias organizaciones nacionales e internacionales estiman miles de personas aún sin localizar.

Los equipos de rescate apoyados por contingentes internacionales lograron sacar a 6.462 personas con vida de entre los escombros, pero aún las familias luchan por encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

Las operaciones de búsqueda empiezan a ceder el paso a una nueva fase de emergencia centrada en la asistencia humanitaria posterremoto, la remoción de escombros y la reconstrucción.

Para financiar estas labores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó a Venezuela unos 346 millones de dólares que forma parte de su reserva en el multilateral.

El balance gubernamental mantiene el número de heridos en 16.740 y reporta que 17.265 personas se han quedado sin hogar. Mientras que 23.122 ciudadanos permanecen refugiados en 107 campamentos transitorios.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que para este año entregará 4.000 viviendas a los afectados y 10.000 en 2027.