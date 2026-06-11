Video: Así ocurrió la explosión de una cohetería en Chimaltenango

Al menos cuatro viviendas sufrieron daños estructurales.
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Una fuerte explosión en una fábrica y venta de cohetes en Parramos, Chimaltenango, se registró durante el pasado miércoles 10 de junio.
El estallido también destruyó parte de la estructura del inmueble y de al menos cuatro inmuebles del área.
Vecinos relataron que oyeron el fuerte retumbo y después observaron cómo los vidrios de sus casas se quebraban debido a la onda expansiva.
Iván Gómez, de los Bomberos Voluntarios, informó que la rápida intervención de socorristas permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Además, indicó que fueron atendidas ocho personas por crisis nerviosa y quemaduras leves.
Ventanas, techos, paredes y puertas figuran entre las estructuras afectadas por la explosión ya que se no se reportaron personas heridas.
La explosión quedó grabada por una cámara de seguridad del área. En la grabación se observa cómo al paso de los segundos, la estructura se vio afectada y cómo destruyó estructura de las casas aledañas.