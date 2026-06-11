¡Persecución! Terroristas se enfrentan a balazos con agentes de la PNC

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Según la hipótesis, las víctimas pudieron haber estado vinculadas a narcomenudeo.

Durante la noche del pasado jueves 11 de junio, un ataque armado contra dos mujeres terminó en persecución policial en la zona 7.

El hecho se dio en la 11 calle C y 10 avenida Colonia la Verbena, donde fallecieron dos mujeres de 56 y 25 años de edad, quienes eran madre e hija.

Tras el ataque contra las mujeres se registró un intercambio de balas entre los agentes y los criminales que dejó a un agente herido.

Según el reporte policial, la persecución inició en la colonia Verbena, hasta la colonia El Amparo II.

El agente fue trasladado a un centro asistencial y ya se encuentra en recuperación. (Foto: CVB)

Momentos posteriores, se logró neutralizar a Willian Herrera de 25 años alias "El Orejon" y un menor de 16 años alias "Chuky" quienes son integrantes terroristas de la mara Salvatrucha y se transportaban en un vehículo tipo camioneta color gris.

Tras la detención de los criminales, se les incautó una carabina, un teléfono celular, chalecos antibalas, chalecos con insignias de la DEIC y gorras de la PNC. Además, se observó la existencia de múltiples casquillos para fusil y de pistola.

Los responsables fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)

Daños y el agente herido.

El agente policial, Milton Mateo, fue herido en la pierna izquierda por proyectil de arma de fuego durante la persecución. Debido a la herida fue llevado a la subestación, donde minutos después, fue estabilizado por Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladado al IGSS 7-19, donde según la PNC ya se encuentra estable.

Al realizar las diligencias posteriores a la captura, se reportó que dos patrullas resultaron con daños en su estructura, una de ellas con perforación de proyectil de arma de fuego.

Asimismo, indicaron que el transporte utilizado por los capturados se encontraba solvente.

En este vehículo pretendían escapar los terroristas. (Foto: PNC)