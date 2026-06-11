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Conductor fallece tras ser atacado a balazos en San José Pinula

  • Con información de Eunise Valdez / Colaboradora
10 de junio de 2026, 21:03
La víctima se conducía en un automóvil cuando fue interceptada por desconocidos que le dispararon. (Foto: CVB)

La víctima se conducía en un automóvil cuando fue interceptada por desconocidos que le dispararon. (Foto: CVB)

Desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima quien quedó sin vida dentro de un automóvil.

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Saúl Eduardo Palma Chacón, de 41 años, quien aparentemente laboraba como taxista por aplicación, fue asesinado a balazos en la 3a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de San José Pinula.

Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada, ya nada pudieron hacer debido a que el conductor sufrió heridas de bala en la cabeza.

Según testigos, los presuntos responsables fueron dos hombres que perseguían a la víctima en una motocicleta y al alcanzarlo, dispararon en repetidas ocasiones a través del vidrio del piloto y posteriormente huyeron.

Las autoridades recabaron casquillos de proyectil de arma de fuego, el celular de la víctima y otros indicios en la escena para determinar las causas del hecho.

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