Conductor fallece tras ser atacado a balazos en San José Pinula

Desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima quien quedó sin vida dentro de un automóvil.
OTRAS NOTICIAS: Ríos se desbordan tras fuertes lluvias y causan estragos en San Marcos (videos)
Saúl Eduardo Palma Chacón, de 41 años, quien aparentemente laboraba como taxista por aplicación, fue asesinado a balazos en la 3a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de San José Pinula.
Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada, ya nada pudieron hacer debido a que el conductor sufrió heridas de bala en la cabeza.
Según testigos, los presuntos responsables fueron dos hombres que perseguían a la víctima en una motocicleta y al alcanzarlo, dispararon en repetidas ocasiones a través del vidrio del piloto y posteriormente huyeron.
Las autoridades recabaron casquillos de proyectil de arma de fuego, el celular de la víctima y otros indicios en la escena para determinar las causas del hecho.