Manifestaciones: taxistas comienzan a concentrarse cerca del puente de El Trébol

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Los manifestantes están a la espera de otro grupo de taxistas que proviene de la calzada Roosevelt.

Taxistas organizados han comenzado a concentrarse para salir en caravana como parte de una manifestación en contra del alza de los precios de los combustibles en el país.

Estos manifestantes se han reunido en la 41 calle y 3a. avenida de la zona 8, en cercanías del puente de El Trébol.

Se ha dado a conocer que estarían esperando a que se acerque otro grupo de taxistas que estará recorriendo la calzada Roosevelt para salir en caravana hacia el Congreso de la República.

Un grupo de taxistas se encuentra a inmediaciones de El Trébol. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Por lo tanto, el tránsito se estaría complicando en la avenida Bolívar, en donde se prevé que avance la caravana.

Ante el posible bloqueo vehicular, se recomienda utilizar vías alternas y evitar circular en ese sector, según indicaron las autoridades de tránsito.