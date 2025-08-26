Versión Impresa
¡Se casa! Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

  • Por Selene Mejía
26 de agosto de 2025, 11:21
Taylor Swift se comprometió con&nbsp;Travis Kelce. (Foto: Oficial)

Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce. (Foto: Oficial)

Con inesperado posteo en Instagram, Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce. 

"Tu profesora de inglés y tu profesor de física se van a casar". escribió Taylor mostrando tiernas fotografías. 

De inmediato los fans enloquecieron, al punto de llegar a los 2 millones de likes en 10 minutos del posteo. 

taylor swift compromiso 1
Foto; Instagram.

El inicio de su relación

En julio de 2023 Travis confesó en su podcast que no había podido entregarle un brazalete de la amistad que había hecho para ella después de su concierto en Arrowhead Stadium.

travis

La pareja comenzó a a salir en secreto en Nueva York luego hizo público su romance en el partido de los Chiefs en el Arrowhead Stadium junto a la madre de Travis. Al final del encuentro, fueron captados saliendo tomados de la mano.

taylor swift compromiso 2
Oficial.

La pregunta de vida

Tras dos años de noviazgo y luego de que la estrella anunciara su nuevo disco en un podcast, de manera sorpresiva subió tiernas fotografías del compromiso, en un jardín encantado. 

taylor swift compromiso 4
Foto: Instagram.

taylor swift compromiso 5

taylor swift compromiso 6

