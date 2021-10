¿Te gustó "El juego del Calamar"? Estas series y películas te podría interesar

Si ya terminaste de ver la serie, esto te interesa.

¿Terminaste de ver El Juego del Calamar? a continuación te compartiremos otras historias con temáticas similares, en las que las personas tienen que atravesar distintas pruebas de supervivencia. Entre ellas:

"As the gods Will"

Una de las más mencionadas en la actualidad, es la japonesa "As the gods Will", la cual fue dirigida por Takashi Miike, el famoso director de cine japonés, cuyo trabajo abarca el cine gore con historias como "Ichi The Killer".

Incluso, se ha llegado a comentar el parecido entre ambas historias. Pero Netflix ha dado a conocer que en realidad "El Juego del Calamar" tenía 8 años tratando de realizarse pero no encontraba quién quisiera apostar por ella.

"As the gods Will" trata de un estudiante que se la pasa jugando videojuegos violentos y que de pronto un día se ve obligado a jugar un juego en el que un Daruma (figura sin brazos ni piernas) aparece en la escuela y a quienes se muevan les explota la cabeza.

"El Cubo"

Esta historia muestra que un día, de la nada, un grupo de personas se despierta dentro de un cubo gigante, el cual tiene puertas que dan a otros cubos que contienen trampas mortales, como una red capaz de rebanar un cuerpo humano.

Las personas encerradas allí son desconocidas entre si y tienen distintos conocimientos que podrían ayudarlos a decifrar hacia donde avanzar para una posible salida.

"Battle Royale"

Esta historia es considerada una joya japonesa, es una película basada en un best seller. En dicho filme, el japón que se vive está en sus extremos, hay desempleo, las escuelas son boicoteadas por estudiantes.

Ante el descontrol, el gobierno lanza la ley Battle Royale, en la que cada año, una clase elegida al azar es llevada a una isla en la que los alumnos tienen que luchar entre ellos.

"Alice in Borderland"

En diciembre de 2020, Netflix lanzó una historia que comienza con un joven que solo juega videojuegos y su padre le recrimina, por lo que se va de casa en busca de sus amigos.

Después de ello, Se van a un festival en una de las zonas más habitadas de Japón, luego de un incidente con la policía, se esconden en un baño y después de un rato salen porque se va la luz pero se dan cuenta que están completamente solos, que no saben a dónde se han ido todos.