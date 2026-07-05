Terremotos en Venezuela dejan casi tres mil fallecidos y más de 16 mil heridos

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A diez días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, según datos oficiales las víctimas han ascendido a 2,954 fallecidos y 16,592 heridos.

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Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio han dejado al menos 2,954 personas fallecidas y 16.592 heridas, según datos recientes divulgado este sábado por el gobierno.

A diez días de la emergencia, brigadas internacionales comenzaron a finalizar sus labores de búsqueda de sobrevivientes, mientras las autoridades continúan con la recuperación de víctimas.

En La Guaira, epicentro de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, maquinaria pesada trabaja en la remoción de escombros de edificios colapsados.

Naciones Unidas calcula que las pérdidas materiales ascienden a 6.700 millones de dólares. (Foto: vía AFP)

Equipos de rescate mantienen las labores para localizar cuerpos, aunque reconocen que las posibilidades de encontrar personas con vida son cada vez menores.

Las brigadas de rescate de Estados Unidos, Chile y otros países iniciaron su retiro, tras concluir la fase principal de búsqueda.

No obstante, el rescate de un hombre que permaneció ocho días bajo los escombros, renovó momentáneamente las expectativas de los equipos de emergencia.

Película de terror

Muchos de los sobrevivientes quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro. El gobierno contabiliza más de 16 mil personas que quedaron sin vivienda, según el último reporte.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue cerrado debido a los daños que sufrió por los terremotos. Sin embargo, ha sido reabierto parcialmente para recibir vuelos humanitarios.

Los sismos del pasado 24 de junio dejaron un saldo de al menos 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas. (Foto: vía AFP)

La presidenta Delcy Rodríguez informó el sábado que está "en contacto" con algunos países que "van a ayudar a la recuperación" del aeropuerto, al prometer que el plan estará listo la próxima semana, sin dar mayores detalles.

Cientos de familias de bajos recursos vivían en complejos habitacionales de 12 pisos, conocidos como OPP (Obras del Poder Popular) 26 y 27, en Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Quedaron hechos montañas de escombros donde cansados voluntarios buscan recuperar cadáveres de familias enteras.

"Esto es una película de terror, nos salvamos de la guerra, pero no de la naturaleza", dice Celida Sequera, una voluntaria de 43 años con el rostro y la ropa cubiertos de tierra.

Más de 16.000 personas se han quedado sin hogar y actualmente pernoctan en las calles o en refugios precarios instalados en parques. (Foto: vía AFP)

Esta ama de casa lleva ocho días acompañando a un amigo que lo perdió todo. Su esposa y sus tres hijos de seis, 10 y 12 años estaban acostados en una cama cuando un muro les cayó encima por los terremotos, narra la mujer.

"Como todo quedó devastado no se localizaban, pero ya hoy dimos con ellos", explica Sequera.

El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.